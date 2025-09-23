Rally: Roma Capitale entra nel calendario WRC dal 2027. L’annuncio

Dopo mesi di indiscrezioni, è arrivata finalmente l’ufficialità. A partire dal 2027 il calendario del Campionato Mondiale WRC ospiterà il Rally di Roma Capitale. La notizia, che circolava da tempo tra gli addetti ai lavori, è stata resa nota nel pomeriggio di oggi, martedì 23 settembre.

Stando a quanto comunicato, la tappa capitolina sostituirà il Rally di Sardegna che, quindi, vivrà il suo ultimo anno con la stagione 2026. L’accordo prevede almeno quattro edizioni, ragion per cui si correrà tra le strade laziali sicuramente fino al 2030.

L’idea di un appuntamento fisso nella Città Eterna è diventata molto più concreta dal 2021, dopo che Roma è entrata in pianta stabile nel circuito del FIA European Rally Championship. Grande la soddisfazione in tal senso di Simon Larkin, già Direttore degli eventi di WRC Promoter: “Siamo convinti che questo accordo rappresenti la scelta migliore per il futuro del rally di vertice in Italia – ha detto Larkin nelle parole raccolte da Motorsports.com – La decisione di rinviare il debutto al 2027 ci consentirà, insieme alla FIA, di preparare l’evento romano nel miglior modo possibile, garantendone il successo fin dalla prima edizione. Siamo particolarmente lieti di accogliere la Regione Lazio come main sponsor dell’evento e ringraziamo il Presidente Francesco Rocca e gli assessori Elena Palazzo e Giancarlo Righini per il loro sostegno e la loro visione”.

Larkin ha poi concluso: “Un sentito ringraziamento anche alla Città di Roma per l’entusiasmo dimostrato: l’impegno del Sindaco Roberto Gualtieri e dell’assessore Alessandro Onorato è fondamentale per dar vita a un appuntamento degno della tradizione rallistica italiana e della sua statura internazionale. La nostra priorità è creare un evento di altissimo livello che sappia onorare la storia del rally in Italia e proiettarla verso un futuro ancora più radioso”.