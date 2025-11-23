Quanti soldi si guadagnano in Coppa Davis? Il premio va alla Federazione. E i giocatori…

Il montepremi totale della Coppa Davis 2025 di tennis è di 7 milioni di dollari statunitensi (circa 6.1 milioni di euro), dei quali 6.5 sono già stati assegnati: resta in palio mezzo milione di dollari, ovvero la differenza tra il premio per chi vincerà il trofeo, 2 milioni di dollari statunitensi (circa 1.75 milioni di euro), e chi perderà in finale, 1.5 milioni di dollari statunitensi (circa 1.3 milioni di euro).

La cifra viene assegnata alle Federazioni, che poi la divideranno con giocatori e staff in base ad accordi interni: Italia e Spagna finora hanno incassato dunque l’assegno riservato ai finalisti, che è doppio rispetto a quello per Belgio e Germania, eliminate in semifinale, di 750mila dollari statunitensi (circa 650mila euro).

Assegno ulteriormente ridotto, infine, per le quattro squadre uscite di scena nei quarti di finale, ovvero Austria, Cechia, Francia ed Argentina: per ciascuna di queste quattro Nazioni il premio è stato di mezzo milione di dollari statunitensi (circa 430mila euro).

MONTEPREMI COPPA DAVIS 2025

Vittoria: 2 milioni di dollari statunitensi (circa 1.75 milioni di euro)

Finale: 1.5 milioni di dollari statunitensi (circa 1.3 milioni di euro)

Semifinale: 750mila dollari statunitensi (circa 650mila euro)

Quarti di finale: 500mila dollari statunitensi (circa 430mila euro)

Montepremi complessivo: 7 milioni di dollari statunitensi (circa 6.1 milioni di euro)