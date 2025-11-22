I precedenti tra Berrettini-Carreno Busta e Cobolli-Munar: verso Italia-Spagna di Coppa Davis

Non ci dovrebbero essere sorprese sulle formazioni di Italia e Spagna, in vista della finale di Coppa Davis, domani a Bologna. Sul veloce indoor emiliano gli azzurri andranno a caccia della terza vittoria di fila, al cospetto degli iberici che in maniera anche sorprendente sono riusciti a raggiungere l’atto conclusivo.

Entrambe le squadre hanno dovuto far fronte ad assenze importanti: da un lato Jannik Sinner e Lorenzo Musetti; dall’altro Carlos Alcaraz e Alejandro Davidovich Fokina. Da dire, che in merito alla defezione dell’ultimo tennista citato, è più giusto parlare di scelta tecnica. Ciò detto, a comporre i singolari dovrebbero essere Matteo Berrettini e Flavio Cobolli tra le fila nostrane e Pablo Carreno Busta e Jaume Munar tra quelle spagnole.

Se si fa un’analisi dei precedenti, le sfide Berrettini-Carreno Busta e Cobolli-Munar non sono state molte. Due le partite giocate dal romano e dal nativo di Gijon. Il bilancio è di 1-1 ed entrambi i match si sono tenuti nel 2022. Negli Australian Open si impose Matteo, mentre nel Masters1000 in Canada si presa la rivincita l’iberico.

Discorso diverso per quanto riguarda i n.1 delle squadre. Si parla di un solo incontro nello storico e piuttosto recente. Il riferimento è al Masters1000 di Shanghai di quest’anno, con Munar vittorioso in due set al cospetto di un Cobolli e scarico e piuttosto stanco. Sarà da capire anche la condizione psicofisica dei tennisti e quanto la variabile emotiva inciderà.

PRECEDENTI BERRETTINI-CARRENO BUSTA

2022 Australian Open Berrettini b. Carreno Busta 7-5 7-6 (4) 6-4

2022 Masters1000 Canada Carreno Busta b. Berrettini 6-3 6-2

PRECEDENTI COBOLLI-MUNAR

2025 Masters1000 Shanghai Munar b. Cobolli 7-5 6-1