Italia-Spagna oggi in tv, Finale Coppa Davis 2025: orari, programma, streaming

Oggi, domenica 23 novembre (ore 15:00), andrà in scena alla SuperTennis Arena di BolognaFiere la Finale di Coppa Davis 2025. Italia e Spagna si contenderanno l’ambita Insalatiera. Gli azzurri, capitanati da Filippo Volandri, vanno in cerca di uno storico tris, dopo le affermazioni del 2023 e del 2024 a Malaga.

Un cammino, finora, senza macchia per la compagine tricolore. Nelle sfide contro Austria e Belgio, i singolaristi hanno fatto il loro e in particolar modo Flavio Cobolli si è reso protagonista di un match epico contro Zizou Bergs, durato più di tre di gioco e deciso dal tie-break del terzo set sul 17-15. In tutto questo, Matteo Berrettini si è confermato uomo Davis in tutto e per tutto.

I due romani, verosimilmente, saranno chiamati in causa per giocare contro Pablo Carreno Busta e Jaume Munar. Due incontri che sono aperti a qualsiasi risultato e in cui Matteo e Flavio vorranno far vedere le loro qualità tennistiche e caratteriali. La squadra di Volandri confida anche nel supporto del pubblico, aspetto determinante soprattutto se la sfida dovesse decidersi nel doppio con Simone Bolelli e Andrea Vavassori che dovranno essere pronti.

La diretta tv della finale della Coppa Davis 2025 sarà fruibile su SuperTennis HD, e in simulcast su Rai 1 HD, mentre la diretta streaming della manifestazione sarà disponibile su supertennis.tv, SuperTenniX, Rai Play, infine la DIRETTA LIVE testuale sarà godibile su OA Sport.

FINALE COPPA DAVIS 2025

Domenica 23 novembre

Italia-Spagna alla SuperTennis Arena di BolognaFiere

Ore 15:00 Primo singolare

A seguire Secondo singolare

(Ev.) A seguire Doppio

Diretta tv: Rai 1 HD e SuperTennis HD.

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTenniX, RaiPlay.

Diretta Live testuale: OA Sport.