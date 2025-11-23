Coppa Davis, David Ferrer: “Grande settimana anche senza Alcaraz. Pronti a lottare con l’Italia”

Il capitano della Spagna, David Ferrer, presenta in conferenza stampa la finale di Coppa Davis: a Bologna la formazione iberica affronterà l’Italia padrona di casa, che cerca il terzo successo consecutivo. Si inizia alle ore 15.00 con la sfida tra i numeri 2, seguita dai match tra i numeri 1 e dall’eventuale doppio.

Ferrer sa che tutto il pubblico sarà per gli azzurri: “Stiamo giocando a Bologna, a casa dell’Italia, ed è giusto, perché hanno vinto le ultime due edizioni della Coppa Davis, mentre noi abbiamo giocato in Spagna l’anno scorso e non siamo mai arrivati in finale: siamo pronti a lottare e darci la possibilità di vincere. In tanti tiferanno per gli altri“.

L’assenza di Alcaraz potrebbe farsi sentire quest’oggi: “Volevamo che Carlos fosse qui per aiutare la squadra: è il nostro migliore giocatore, ma a volte queste cose succedono, ci sono infortuni nel tennis e abbiamo fatto una grande settimana senza di lui. Siamo giocatori che possono competere in tutte le situazioni. È quello che stiamo dimostrando e quello che vogliamo continuare a fare“.