Ambesi: “Sinner mi ha spaventato. Il ritorno al n.1 avrebbe dell’incredibile”

Dario Puppo, assieme a Massimiliano Ambesi (qui riportato) e Guido Monaco, ha condotto, come da tradizione, TennisMania, il programma in diretta sul canale YouTube di OA Sport. Nella puntata speciale dedicata al Masters 1000 di Parigi entrano in gioco diversi temi legati tanto a Sinner quanto al lato ATP Finals.

Si parte subito con la corsa verso Torino: “Sono rimasti in corsa per le ATP Finals tre giocatori. Musetti si è iscritto ad Atene, quindi non marca Aliassime. Ad Atene ci sono state tante cancellazioni, il tabellone si è decisamente aperto senza giocatori come Khachanov e Fonseca. Non dico che Musetti abbia un’autostrada verso la finale, ma qualcosa di simile. A Metz invece vedo più qualità“.

Poi Parigi diventa tema dominante: “Non mi aspettavo una vittoria così netta di Sinner, non tanto sul punteggio, quanto sulla superiorità emersa in campo, nelle letture di gioco, nel fare le scelte corrette, nello strapotere psicologico contro l’avversario. Se togli quel break che Jannik subisce a zero, per il resto ha perso solo 4 punti in battuta. Questo fa capire il suo strapotere“.

La corsa verso il numero 1 è sempre lì, all’orizzonte: “Sinner mi ha spaventato, non dimentichiamoci che Shelton potrebbe chiudere la settimana da n.6 del mondo. Veramente tanta roba. Con Zverev sarà un match molto interessante, il tedesco ha giocato circa 3 ore più di Sinner in questo torneo. La fatica si farà sentire per entrambi, arrivando da Vienna. Sinner è a due partite dal tornare n.1, e questo per me sarebbe incredibile“.

Piccolo passaggio sul lato tecnico: “Sinner magari perde qualche scambio lungo ad inizio match, ma alla lunga prevale anche in quell’aspetto“.

E di nuovo sul parallelo Sinner-Alcaraz: “Se Alcaraz si presenta a Torino nelle condizioni di Parigi e Sinner fa percorso netto tra Parigi e Torino, allora c’è la possibilità che Sinner chiuda l’anno da n.1. Avrebbe dell’incredibile. Lo spagnolo dovrà vincere tre partite a Torino per rimanere n.1“.

Una nota quantomeno simpatica: “Sinner vuole vincere sempre. So che se perde una partita a Risiko, dà di matto e vuole rigiocare subito“.

