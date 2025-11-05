Dove vedere in tv Paolini-Pegula, WTA Finals 2025: orario, programma, streaming

Giovedì 6 novembre, Jasmine Paolini giocherà il suo ultimo match della fase a gironi delle WTA Finals 2025. Sul veloce indoor di Riad (Arabia Saudita), la toscana affronterà l’americana Jessica Pegula e chiuderà la propria avventura nel tabellone di singolare del Master di fine anno del massimo circuito femminile.

Le cose non sono andate per il verso giusto. L’azzurra, infatti, è stata colpita in avvicinamento a questo evento da un virus influenza che l’ha molto debilitata. Non è stata la solita Paolini in campo, più lenta negli spostamenti e meno in grado di comandare lo scambio col suo potente dritto. In questa versione, è stato molto difficile competere contro tenniste che, già di base, sono più forti dal punto di vista fisico.

Ecco che la sfida contro Pegula sarà interpretata in maniera tale da chiudere nel migliore dei modi quest’esperienza, augurandosi poi di poterci ritornare in condizioni di salute adeguate. Se si valutano i precedenti nel circuito femminile, il 5-0 della statunitense è da togliere le speranze, anche se c’è la partita della finale di BJK Cup che ha regalato a Jasmine una grandissima soddisfazione.

La partita tra Jasmine Paolini e Jessica Pegula, valida per la fase a gironi delle WTA Finals, andrà in scena giovedì 6 novembre e sarà il secondo incontro previsto sul campo centrale. Il programma inizierà alle ore 13.00 nostrane con la partita di doppio tra Dabrowski/Routliffe e Babos/Stefani. La copertura televisiva sarà affidata a Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTennix. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale del match.

PAOLINI-PEGULA WTA FINALS 2025 IN TV

Giovedì 6 novembre

CENTER COURT – Inizio alle 13.00 italiane

Dabrowski/Routliffe (3) vs Babos/Stefani (7)

Non prima delle 15.00 italiane

J. Pegula (5) vs J. Paolini (8)

Non prima delle 16.30 italiane

A. Sabalenka (1) vs C. Gauff (3)

A seguire

Siniakova/Townsend (2) vs Andreeva/Shnaider (5)

PAOLINI-PEGULA WTA FINALS 2025: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), SuperTennis HD

Diretta streaming: SkyGo, NOW, supertennis.tv, SuperTennix

Diretta testuale: OA Sport