Quando la F1 su TV8 oggi: programma Sprint e qualifiche GP Qatar 2025

Sabato 29 novembre, il Gran Premio di Qatar di F1 affronterà un intenso programma, poiché verrà emesso un doppio verdetto. La prima sentenza sarà nel pomeriggio, quando si correrà la Sprint, al termine della quale saranno assegnati punti valevoli per la classifica iridata. Dopodiché, si terranno le qualifiche, che serviranno a rifare da capo la griglia di partenza, quella che sarà utilizzata nel GP di domenica.

Quella del 2025 sarà la terza Sprint a tenersi nell’autodromo di Lusail. Interessante notare come le due precedenti siano entrambe state vinte da Oscar Piastri. Le pole position, invece, sono questione più complessa. Teoricamente, sono state appannaggio di Lewis Hamilton (2021) e Max Verstappen (2023, 2024).

Tuttavia, l’olandese lo scorso anno subì una controversa penalità per impeding nei confronti di George Russell al termine del Q3. Fu proprio il britannico della Mercedes a ereditare la partenza al palo, ma questo non fermò l’olandese, che vinse comunque il Gran Premio con tanto di dente avvelenato! Cosa accadrà nel 2025? Per scoprirlo non bisogna fare altro che accomodarsi davanti alla TV.

A CHE ORA LA F1 SU TV8 OGGI

Sabato 29 novembre

Ore 13:00 F1, Qualifica Sprint – Differita tv in chiaro.

Ore 15:00 F1, Sprint – Diretta tv in chiaro.

Ore 19:00 F1, Qualifiche – Diretta tv in chiaro.

PALINSESTO GP QATAR F1 OGGI

TV IN CHIARO –Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, in chiaro e in diretta, sia le Qualifiche che la Sprint di Lusail.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta gli odierni appuntamenti nel circuito qatariota. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento mediorientale potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà sprint e qualifiche al medesimo orario in cui saranno trasmesse in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Qatar, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

DIRETTE SKY SPORT F1 – SABATO GP QATAR 2025 (ORARI ITALIANI)

Ore 15.00 – SPRINT su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213)

Ore 19.00 – QUALIFICHE su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213)