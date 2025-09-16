F1, ufficializzati orari del Mondiale 2026 e le 6 Sprint Race. Esordio per Montreal, Zandvoort e Singapore

Sono state ufficializzate le sei Sprint Race che prenderanno scena nel Mondiale di Formula Uno 2026. Le anticipazioni che avevamo proposto nelle scorse settimane sono state effettivamente messe nere su bianco dalla FIA nella giornata odierna. Dove si disputeranno, quindi, le gare su distanza ridotta? Come in questa annata si inizierà con il Gran Premio della Cina (13-15 marzo) sul tracciato di Shanghai.

Secondo appuntamento confermato a sua volta, ovvero il Gran Premio di Miami (01-03 maggio) sulla pista della Florida. Il terzo appuntamento con la Sprint Race si disputerà in occasione del Gran Premio del Canada (22-24 maggio) sul tracciato di Montreal che vedrà la prima gara sulla distanza di 100 chilometri della sua storia. La quarta tappa con la Sprint Race sarà il Gran Premio di Gran Bretagna (03-05 luglio) sul tracciato di Silverstone (in questo caso si tratta di un ritorno).

Quindi, sarà la volta del Gran Premio di Olanda (21-23 agosto) sul tracciato di Zandvoort, che anticiperà il Gran Premio di Singapore (09-11 ottobre) a Marina Bay. In questo caso si tratta di una scelta sorprendente dato che la pista della città-stato asiatica non favorisce i sorpassi e, soprattutto, rappresenta uno sforzo fisico notevole per i piloti, con la gara domenicale che tocca quasi sempre le 2 ore di durata.

Riassumendo, quindi, a Montreal, Zandvoort e Singapore vivremo il primo weekend con il format della Sprint Race in assoluto, andando a sostituire Spa, Austin e Losail. Inoltre la FIA ha ufficializzato gli orari di partenza di tutte e 24 le gare lunghe della prossima annata. Non ci sono sorprese particolari, se non il cambiamento del Gran Premio del Canada che vedrà lo spegnimento dei semafori alla ore 16.00 locali (le ore 22.00 in Italia) per non sovrapporsi con la 500 Miglia di Indianapolis.

