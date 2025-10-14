MotoGP, Diogo Moreira sbarca in top class nel 2026: accordo pluriennale con la Honda

Dopo le tante voci degli ultimi mesi, arriva finalmente la conferma. Diogo Moreira passerà dalla Moto2 alla MotoGP già nel 2026, dopo aver firmato un contratto pluriennale con la Honda. Il giovane talento brasiliano affronterà la sua prima stagione nella classe regina come pilota del team Honda LCR al fianco dell’esperto francese Johann Zarco, prendendo il posto del thailandese Somkiat Chantra.

“Arrivare in MotoGP con Honda LCR è un sogno che diventa realtà. Voglio ringraziare Honda e il team per aver creduto in me e avermi dato questa incredibile opportunità. Sono entusiasta all’idea di imparare, crescere e lottare per ottenere ottimi risultati ai massimi livelli delle competizioni motociclistiche“, le parole di Moreira in occasione dell’annuncio ufficiale.

Soddisfatto anche Lucio Cecchinello, team principal di Honda LCR: “Siamo molto lieti di annunciare l’arrivo di Moreira nella nostra realtà. Ha senza dubbio le carte in regola per diventare uno dei grandi della MotoGP, con un talento innegabile e una profonda passione per le corse. Ha dimostrato di essere veloce su tutti i tipi di moto e discipline. Gli porgo un caloroso benvenuto a nome di tutto il team LCR, e ringrazio Honda HRC per averci affidato questo entusiasmante progetto per il 2026“.

Nato a San Paolo il 23 aprile 2004, Moreira ha cominciato il suo percorso in Moto3 nel 2022 ottenendo nell’arco di due stagioni una vittoria, tre podi ed un paio di pole position. Molto più convincente la sua avventura in Moto2, cominciata nel 2024 con una prima stagione inizialmente difficile ma finita in crescendo, mentre attualmente è in piena corsa per il titolo 2025 occupando la seconda piazza in classifica generale a -9 dal leader Manuel Gonzalez a quattro gare dalla fine.