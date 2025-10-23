MotoGP, Marc Marquez saluta tutti e dà appuntamento al 2026: lo spagnolo salterà il GP di Valencia e i test in Spagna

Appuntamento al 2026. Lo spagnolo Marc Marquez non prenderà parte agli ultimi due appuntamenti del Mondiale di MotoGP, previsti a Portimao (7-9 novembre) e Valencia (14-16 novembre), e neanche ai test post-season sul tracciato “Ricardo Tormo”, in programma il 18 novembre. L’annuncio è arrivato dalla Ducati, che ha fornito aggiornamenti sul recupero del nove volte iridato, dopo l’incidente a Mandalika (Indonesia).

Marquez aveva subìto un intervento chirurgico alla scapola lo scorso 13 settembre per la frattura del coracoide e la lesione legamentosa riscontrati. Dopo aver rinunciato ai week end a Phillip Island (Australia) e a Sepang (Malesia), si è scelta la via della prudenza per consentire all’iberico di tornare al 100% in sella alla Rossa, in vista dei test pre-season del febbraio 2026 sempre a Malesia. La scuderia di Borgo Panigale comunicherà le prossime settimane quale centauro sostituirà Marquez.

“Marc Marquez si è sottoposto a un ulteriore check presso l’Ospedale Internazionale Ruber (Madrid) alla presenza dei medici Raul Barco, Samuel Antuna e Ignacio Roger che hanno confermato che il pilota spagnolo non potrà tornare in pista per il finale di stagione e salterà quindi il Gran Premio del Portogallo, il Gran Premio di Valencia e la giornata di test al Circuito Ricardo Tormo in programma il 18 novembre. L’equipe medica che sta monitorando il suo recupero ha confermato che l’evoluzione clinica della frattura coracoidea e della lesione legamentosa è positiva e sta procedendo nella norma. Tuttavia Marc dovrà trascorrere quattro settimane con l’arto completamente immobilizzato prima di iniziare la riabilitazione, quindi il suo ritorno alle competizioni per l’anno in corso è da escludere“, si legge nel comunicato della Rossa.

Ci sono anche le reazioni di Marquez: “Analizzando l’intera situazione, riteniamo che sia più appropriato, intelligente e coerente rispettare i tempi biologici dell’infortunio, anche se ciò significa che non potrò più gareggiare in questa stagione o partecipare ai test. Sappiamo che ci aspetta un inverno difficile, con tanto lavoro, per recuperare i muscoli al 100% ed essere pronti per il 2026. Questo non deve offuscare o farci dimenticare il grande obiettivo che abbiamo raggiunto quest’anno: diventare campioni del mondo. Presto lo festeggeremo tutti insieme. Grazie a tutti i tifosi per i tanti messaggi, a Ducati e a tutti gli sponsor per il supporto e la comprensione“, ha dichiarato il pilota spagnolo.

A corredo di tutto, ci sono anche le dichiarazioni del direttore generale di Ducati Corse, Gigi Dall’Igna: “Fin da quando abbiamo appreso della diagnosi dell’infortunio, sapevamo che le possibilità di avere Marc a Valencia per il Gran Premio e il test erano davvero basse. È un peccato perché è molto importante per noi averlo in pista, ma sappiamo perfettamente che la priorità è che si riprenda per tornare al 100% della forma fisica per la prossima stagione. Siamo pienamente d’accordo con la decisione e siamo convinti che non prendere ulteriori rischi sia la scelta migliore per tutti. Gli auguriamo una pronta guarigione e speriamo di rivederlo presto con noi“.