MotoGP cambia le gomme: Pirelli sostituisce Michelin, rivoluzione totale nel 2027

Pirelli prosegue la propria crescita nell’universo dei motori e dal 2027 sarà il fornitore unico di pneumatici per la MotoGP, affiancando così l’impegno con le moto a quello che da tempo ricopre in F1. L’azienda milanese accompagnerà le scuderie della classe regina per cinque stagioni, in ragione dell’accordo siglato oggi con durata fino al 2031. L’ingresso della nota società in questo universo coinciderà con il debutto dei nuovi regolamenti tecnici, dunque tra un paio di anni si preannuncia una rivoluzione totale. L’accordo in fase di finalizzazione espanderà l’attuale presenza in Moto2 e Moto3.

Nel comunicato stampa diffuso dall’ente organizzatori del massimo campionato motociclistico si legge: “Si afferma così la strategia di un unico fornitore per tutto il paddock, per fornire una scala di sviluppo ideale ai campioni di domani, impegnati nel proprio percorso verso i vertici di questo sport. Ulteriori dettagli sulla dotazione degli pneumatici e le specifiche verranno annunciati a breve“.

Michelin si defilerà dunque al termine del 2026: “Nei prossimi due anni continuerà a fornire supporto tecnico, prodotti e tecnologia di livello mondiale assicurando sicurezza e prestazioni in gare che affermano la MotoGP come lo sport più emozionante del mondo. Pioniere nelle competizioni motociclistiche elettriche di livello mondiale, nel 2025 e 2026 Michelin sarà inoltre impegnata in MotoE. Lavorerà in questa cornice sul fronte dell’innovazione per rendere ancora più sostenibili i suoi pneumatici, già caratterizzati da un’alta percentuale di materiali rinnovabili e riciclati“.