Su che canale vedere in tv Polonia-Italia U21 di calcio: orario insolito

Giornata di vigilia per l’Italia in vista dello scontro diretto cruciale contro la Polonia per la leadership del gruppo E nelle qualificazioni ai Campionati Europei Under 21 di calcio 2027. Appuntamento fissato venerdì 14 novembre alle ore 16.00 sul terreno di gioco della Pogon Arena di Stettino per la sfida tra i due Paesi attualmente a punteggio pieno con 12 punti dopo quattro giornate.

Gli Azzurrini, guidati dal CT Silvio Baldini, devono però inseguire sul fronte della differenza reti generale (+10 rispetto al +15 dei polacchi) e sarebbe quindi importante fare almeno 4 punti nel doppio confronto con i rivali più accreditati per il primo posto nel raggruppamento. Ricordiamo che voleranno direttamente alla fase finale dell’Europeo U21 le vincenti dei gironi e la miglior seconda, mentre le altre otto seconde classificate passeranno dagli spareggi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, il palinsesto tv e streaming di Polonia-Italia, match valevole per la quinta giornata del girone di qualificazione per gli Europei Under 21. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO POLONIA-ITALIA QUALIFICAZIONI EUROPEI CALCIO U21

Venerdì 14 novembre

Ore 16.00 Polonia vs Italia – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA POLONIA-ITALIA U21: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: Rai 2.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.