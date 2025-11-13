Dove vedere in tv Italia-Norvegia, Qualificazioni Mondiali calcio 2026: orario, programma, streaming

Il 6 giugno 2025 l’Italia perdeva 3-0 ad Oslo contro la Norvegia, complicando fin da subito il progetto di ottenere il primo posto nel gruppo I delle qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio maschile. Da quel giorno gli Azzurri hanno sempre vinto, ma gli scandinavi hanno fatto altrettanto e scavando un solco impressionante anche nella differenza reti generale.

L’atteso scontro diretto casalingo, in programma domenica 16 novembre allo stadio San Siro di Milano, rischia dunque di rivelarsi sostanzialmente inutile per le sorti del girone. La Nazionale italiana è ormai certa di approdare come minimo ai playoff, mentre per volare direttamente alla fase finale della Coppa del Mondo avrebbe bisogno di fare 6 punti nelle prossime due partite (in Moldavia e con la Norvegia) e soprattutto di un passo falso dei norvegesi oggi in casa contro l’Estonia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario di inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Norvegia, ultimo impegno degli Azzurri nel girone di qualificazione per i Mondiali 2026 di calcio. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Rai 1, in diretta streaming su Rai Play ed in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-NORVEGIA QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO 2026

Domenica 16 novembre

Ore 20.45 Italia vs Norvegia – Diretta tv su Rai 1

PROGRAMMA ITALIA-NORVEGIA: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: Rai 1.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.