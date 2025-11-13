Qualificazioni Mondiali calcio 2026, classifica del girone dell’Italia: serve un miracolo dell’Estonia in Norvegia

L’Italia, dopo aver blindato aritmeticamente il secondo posto, garantendosi almeno i play-off nelle qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio, tenteranno un disperato quanto improbabile assalto al primato del Girone I, nel quale gli azzurri, dopo la sconfitta iniziale patita in Norvegia, hanno infilato cinque vittorie consecutive.

Nel Girone I l’Italia, a parità di match disputati, si trova a -3 dalla Norvegia, ancora a punteggio pieno: questa sera, alle ore 18.00 si giocherà Norvegia-Estonia, quindi gli azzurri scenderanno in campo in Moldavia alle 20.45 sapendo già se sarà arrivato un regalo da parte degli estoni o se servirà una goleada per continuare a sperare.

Occorre, infatti, vincere il raggruppamento per volare direttamente ai Mondiali, mentre la squadra seconda classificata dovrà disputare gli spareggi (semifinale e finale) per l’accesso alla rassegna iridata: in caso di arrivo a pari punti verrà presa in considerazione la differenza reti generale, che sorride ai norvegesi.

Al momento la Norvegia è a +26, mentre l’Italia è a +10: gli azzurri, a meno di regali da parte dei norvegesi contro l’Estonia, dovranno vincere entrambe le partite rimaste, incluso lo scontro diretto contro i norvegesi, e recuperare ben 16 gol, dovendosi imporre, dunque, negli ultimi due match sempre con punteggi molto larghi.

CLASSIFICA GRUPPO I

1 Norvegia 18 punti in 6 partite (differenza reti +26)

2 Italia 15 punti in 6 partite (differenza reti +10)

3 Israele 9 punti in 7 partite (differenza reti -4)

4 Estonia 4 punti in 7 partite (differenza reti -10)

5 Moldavia 1 punti in 6 partite (differenza reti -22)