Calcio femminile, la Juventus espugna il campo dell’Atletico Madrid in Champions League!

Una vittoria dal peso specifico rilevante. Tre punti fondamentali per la Juventus nel terzo impegno della fase a girone unico della Champions League di calcio femminile. Dopo l’affermazione all’esordio contro il Benfica e il ko in Germania contro il Bayern Monaco, la squadra allenata da Max Canzi ha espugnato il campo dell’Atletico Madrid, imponendosi 2-1.

Sul rettangolo verde del Centro Deportivo Alcalá de Henares la Vecchia Signora voleva riscattarsi dopo l’amara sconfitta in campionato contro il Milan. Canzi ha optato per un 4-3-3: tris offensivo formato da Bonansea, Cambiaghi e Beccari; Schatzer in cabina di regia; Kullberg e Carbonell fluidificanti; Harviken e Salvai a difesa della porta di Peyraud-Magnin. Atletico in campo con un assetto speculare: Iannuzzi, Otermin Abella e Sarriegi a formare il tridente d’attacco.

Prima frazione di gioco in cui la Juve ha fatto fatica a ingranare, soffrendo l’insistito possesso di palla delle padrone di casa. E così al 39′ è arrivata la marcatura della squadra spagnola: Sarriegi ha trasformato in oro un invito di Iannuzzi e ha sbloccato il risultato. Bravissime, però, le bianconere a trovare il gol del pareggio nei minuti di recupero della prima frazione con la norvegese Emma Godo.

All’inizio della ripresa la Vecchia Signora è stata concreta nella propria manovra e al 56′ è stata premiata dal raddoppio. L’eterna Barbara Bonansea si è fatta trovare pronta all’appuntamento. Risultato ribaltato dalle ragazze di Canzi. Girandola di cambi che non cambiano lo spartito e Juve vincente in Spagna. Prossimo confronto sarà con l’OL Lyones, ancora imbattuto questa stagione.