Calcio femminile, disastro Roma in Champions. Il Valerenga vince al Tre Fontane

Non ingrana la Roma nella Champions League 2025-2026 di calcio femminile. La squadra italiana ha infatti dovuto cedere il passo al Valerenga in occasione del terzo incontro valido per il girone unico della competizione continentale, arrendendosi con il risultato di 0-1. Terza sconfitta consecutivo per le giallorosse, ancora relegate in fondo alla classifica a quota 0.

Non un inizio fortunato per le padrone di casa, costrette a fare a meno dopo appena venti minuti di una delle pedine fondamentali della formazione, ovvero Haavi, out per infortunio. Prima della sostituzione obbligata le ragazze d Luca Rossettini avevano gestito bene il campo, spingendo molto soprattutto nei minuti iniziali. Successivamente però le nordiche prendono misure e pallino del gioco, andando vicinissime al vantaggio al 32’ con un colpo di testa di Sævik deviato da Heatley, che si infrange sul palo e con Baldi che alza la saracinesca su Kovacs subito dopo.

Pur riversandosi in avanti le capitoline mancano spesso e volentieri l’ultimo passaggio, non trovando luce per tirare in porta. Le norvegesi allora ne approfittano e, al 40’, mettono a referto il gol dello 0-1 grazie ad un’azione ubriacante di Brekken, davvero brava a beffare Rieke con un tunnel, sfoderando poi un sinistro dal limite che si infrange sotto l’incrocio.

La Roma non ci sta, tentando di ripristinare gli equilibri nelle ultime battute del primo tempo, non trovando però fortuna. Ci riproverà in qualche modo nella ripresa nonostante una difficoltà evidente a fronte di un gioco più fluido da parte del Valerenga. La situazione purtroppo non cambia, perché, esattamente come nella prima frazione, a mancare è lucidità davanti, motivo per cui la conclusione di Galli al 66′ e l’interessante cross di Pilgrim al 68′ non sortiscono gli effetti sperati. Sarà un leitmotiv fino al triplice fischio: adesso si fa veramente dura.