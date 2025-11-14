Quale partita su Rai2 oggi alle ATP Finals 2025? Orario 14 novembre, programma, streaming

Si chiude oggi la fase a gironi delle ATP Finals 2025. Al Pala Alpitour di Torino è giorno di passaggio verso le semifinali dell’evento che riunisce i migliori otto singolaristi e le otto migliori coppie al mondo. Quest’oggi torna in campo anche Jannik Sinner contro Ben Shelton, l’americano con cui non perde più un set dall’ottobre 2023.

Sarà proprio questa la partita scelta da Rai2, che sta beneficiando di ascolti più importanti che mai in relazione alle ATP Finals. Con Sinner-Zverev, infatti, la seconda rete della tv di Stato ha sfiorato i tre milioni (2.934.000) con il 13,9% di share, a testimonianza dell’attesa persistente per Jannik. Sfiorati nel complesso i 4 milioni, includendo anche i dati di RaiPlay, Sky e SkyGo. E anche con Musetti-de Minaur, che ha superato abbondantemente il milione e mezzo sulla seconda rete, i numeri sono stati importanti.

La sesta giornata delle ATP Finals si giocherà oggi a Torino. Sarà possibile seguirla integralmente in diretta tv su Sky Sport Uno (201, eccetto Zverev-Auger-Aliassime) e Sky Sport Tennis (203), nonché occasionalmente su Sky Sport Mix (201); per Sinner-Zverev ci sarà la diretta gratis e in chiaro su Rai2. Diretta streaming su RaiPlay (per Sinner-Zverev) e su SkyGo e Now. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale dei singolari, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ATP FINALS 2025 OGGI: ORDINE DI GIOCO

Mercoledì 12 novembre

Ore 11:30 Heliovaara (FIN)/Patten (GBR) [2]-Arevalo (ESA)/Pavic (CRO) [4] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211)

Ore 14:00 Sinner (ITA) [2]-Shelton (USA) [5] – Diretta tv su Rai2, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211)

Ore 18:00 Salisbury (GBR)/Skupski (GBR) [5]-Harrison (USA)/King (USA) [8] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Ore 20:30 Zverev (GER) [3]-Auger-Aliassime (CAN) [8] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

PROGRAMMA ATP FINALS 2025: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 (Sinner-Shelton), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211)

Diretta streaming: RaiPlay (Sinner-Shelton), SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport (singolari)