Perché oggi non si gioca la Supercoppa Italiana di volley? Cos’è successo e da cosa viene sostituita: programma Superlega

Sabato 8 novembre si sarebbe dovuta disputare la finale della Supercoppa Italiana di volley maschile, ma la competizione è slittata a un non meglio precisato momento del mese di dicembre a causa di problemi organizzativi in quel di Amman (Arabia Saudita). La Lega Pallavolo Serie A ha deciso di correre ai ripari per evitare di avere una weekend completamente privo di incontri e ha così deciso di anticipare la sesta giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile.

Originariamente previsto per il 18-19 novembre, il turno è stato spostato parzialmente di una decina di giorni (Milano-Grottazzolina è rimasta collocata al 19 novembre) e così due partite si giocheranno sabato 8 novembre e tre incontri avranno luogo domenica 9 novembre. Si incomincerà dunque oggi con Monza-Cisterna (ore 18.00) e Cuneo-Trento (ore 20.30), mentre domani si scenderà in campo per Civitanova-Verona (ore 18.00), Modena-Padova (ore 18.00) e Piacenza-Perugia (ore 20.30).

La capolista Verona farà visita a Civitanova, terza forza del torneo, per uno scontro diretto da brividi che misurerà le ambizioni delle due squadre. Perugia, seconda della classe a una lunghezza di distacco dagli scaligeri, sarà attesa da un test probante sul campo di Piacenza, mentre Trento sarà chiamata a rialzare la testa nella tana di Cuneo dopo essere incappata già in due ko in campionato.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della sesta giornata di Superlega, prevista nel weekend dell’8-9 novembre. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming su VBTV, Piacenza-Perugia godrà della diretta tv su RaiSportHD e della diretta streaming su Rai Play, Cuneo-Trento e Civitanova-Verona saranno in diretta streaming anche su DAZN.

CALENDARIO SUPERLEGA VOLLEY 8-9 NOVEMBRE

Sabato 8 novembre

18.00 Vero Volley Monza vs Cisterna Volley – Diretta streaming su VBTV

20.30 MA Acqua San Bernardo Cuneo vs Itas Trentino – Diretta streaming su DAZN e VBTV

Domenica 9 novembre

18.00 Cucine Lube Civitanova vs Rana Verona – Diretta streaming su DAZN e VBTV

18.00 Valsa Group Modena vs Sonepar Padova – Diretta streaming su VBTV

20.30 Gas Sales Bluenergy Piacenza vs Sir Susa Scai Perugia – Diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV