CurlingSport Invernali

Perché l’Italia è già in semifinale agli Europei di curling. E c’è già un verdetto sulla possibile avversaria

Pubblicato

16 secondi fa

il

L’Italia si è qualificata alle semifinali degli Europei 2025 di curling maschile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Lohja (Finlandia). Gli azzurri hanno conquistato sei vittorie e due sconfitte nelle prime otto partite della fasi a gironi: manca ancora un incontro al termine del round robin, ma la nostra Nazionale si è garantita il passaggio del turno in anticipo.

Il quartetto tricolore si trova alle spalle dell’imbattuta Scozia (8-0), che si è già assicurata il primato del raggruppamento. I nostri portacolori sono appaiati alla Svizzera (6-2, contro cui hanno perso lo scontro diretto di questa sera) e precedono Germania e Svezia (5-3). Soltanto le prime quattro classificate accederanno alle semifinali, restano da assegnare due pass per la lotta per le medaglie. I britannici saranno i prossimi avversari di Joel Retornaz e compagni nella giornata di giovedì 27 novembre (ore 13.00), mentre le altre partite decisive per il passaggio del turno saranno Svezia-Austria, Germania-Polonia e Svizzera-Norvegia.

Anche in caso di sconfitta contro la Scozia, l’Italia non uscirebbe dalle prime quattro posizioni, ma per quale motivo? In un ipotetico arrivo alla pari con Svizzera, Germania, Svezia a quota sei vittorie e tre sconfitte, avrebbe un punteggio di 2-1 negli scontri diretti proprio come gli elvetici, mentre tedeschi e scandinavi sarebbero fermi a 1-2. In caso di pari merito con Germania e Svizzera alle spalle di Scozia e Svizzera, gli azzurri vanterebbero un solido 2-0 nei testa a testa.

L’Italia sarà seconda in classifica alle spalle della Scozia in caso di vittoria contro i britannici e concomitante ko della Svizzera, mentre in tutti gli altri casi terminerà in terza posizione. Questo significa che gli azzurri incroceranno in semifinale o la seconda o la terza forza della fase a gironi. Con buona probabilità la rivale sarà proprio la Svizzera, anche se gli elvetici potrebbero essere scavalcati in caso di sconfitta e arrivo alla pari con la Germania o in caso di sconfitta e arrivo alla pari con tedeschi e svizzeri (in quel caso conterebbe il DSC). Nell’altra semifinale la Scozia affronterà la quarta forza, che secondo pronostico dovrebbe essere la Svezia.

