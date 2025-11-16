Perché Alcaraz ha chiesto il medical time-out contro Sinner: il punteggio al momento della pausa

Medical timeout chiamato da Carlos Alcaraz durante la finale delle ATP Finals contro Jannik Sinner all’Inalpi Arena di Torino. Sul 5-4 in proprio favore nel primo set, senza break, lo spagnolo chiede l’intervento del fisioterapista a causa di un problema al ginocchio destro.

In particolare, il fisioterapista si occupa presumibilmente della parte muscolare, quella che risulta interessata dalla problematica. Non un problema di enorme conto, più probabilmente un fastidio, ma comunque qualcosa che richiede attenzione e, in un appuntamento come questo, sempre meglio evitare qualsiasi tipo di danno.

Il tutto è stato provocato da un allungo verso destra durante una risposta nel game di risposta precedente. Alcaraz non ha appoggiato benissimo il ginocchio e per questo ha avuto il problema. Dopo la conclusione del medical timeout, il murciano si è regolarmente recato nella propria metà campo per rispondere. Scusandosi, peraltro, con Sinner.

Si tratta di un episodio che allunga ulteriormente la durata della finale, già andata prolungandosi in ragione di un malore accusato da un uomo nell’anello superiore del palasport che è stato costruito nel capoluogo piemontese per le Olimpiadi Invernali del 2006 e che, dal 2021, è teatro dell’evento che riunisce i migliori otto al mondo nell’anno.