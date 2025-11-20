Seguici su
Pattinaggio ArtisticoSport Invernali

Pattinaggio di figura, Lopareva-Brissaud trionfano nella danza alla Warsaw Cup. Samoilov primo nello short maschile

Pubblicato

28 minuti fa

il

Evgenia Lopareva-Geoffrey Brissaud
Evgenia Lopareva-Geoffrey Brissaud/ LaPresse

Arrivano in primi responsi alla Warsaw Cup 2025, competizione internazionale di pattinaggio artistico in fase di svolgimento questa settimana presso la COS Torwar II dell’omonima città polacca. Rispettando ampiamente i favori del pronostico infatti i francesi Evgenia Lopareva-Geoffrey Brissaud si sono piazzati sul gradino più alto del podio nella danza sul ghiaccio, conquistando per l’occasione il nuovo primato stagionale,

Davvero tutto facile per i transalpini, abili a raccogliere 121.60 (69.10, 52.50) per 202.61 precedendo un po’ a sorpresa i sudcoreani Hannah Lim-Ye Quan, saliti di un posto rispetto alla rhythm dance e secondi con 114.24 (65.64, 49.60) per 190.26 sfruttando un brutto errore da parte degli statunitensi Caroline Green-Micheal Parsons, terzi con la settima danza libera valutata 110.18 (60.98, 50.20) per 189.27 e pesantemente viziata da una caduta nel set di twizzles.

La giornata si è aperta con lo short program individuale maschile, contrassegnato dal buon exploit del polacco Vladimir Samoilov, provvisoriamente al comando con  85.08 (48.26, 36.82) arginando di due lunghezze il ben più quotato Campione Europeo in carica elvetico Lukas Britschgi, secondo con 82.76 (41.18, 41.58) e artefice di layout composto dalla combinazione quadruplo toeloop/doppio toeloop, dal triplo axel e dal triplo lutz in zona bonus.

Più staccato l’ucraino Ivan Shmuratko, terzo con 76.44 (38.61, 37.83) rallentato da una sbavatura nel filo d’entrata della catena triplo lutz/triplo toeloop. Prestazione negativa infine per Gabriele Frangipani, unico azzurro in gara frenato da una caduta nel quadruplo toeloop e da un passaggio a vuoto nella combo, composta due due doppi e quindi non conforme AL, fattore che ha inchiodato il suo punteggio a quota 56.10 (23.11, 33.99), valido per la diciannovesima piazza.  

CLASSIFICA FINALE DANZA SUL GHIACCIO

FPl. Name Nation Points RD FD
1 Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD
FRA
202.06 1 1
2 Hannah LIM / Ye QUAN
KOR
190.26 3 3
3 Caroline GREEN / Michael PARSONS
USA
189.27 2 7
4 Emily BRATTI / Ian SOMERVILLE
USA
187.85 4 2
5 Jennifer JANSE van RENSBURG / Benjamin STEFFAN
GER
182.97 5 4
6 Marie DUPAYAGE / Thomas NABAIS
FRA
179.54 6 6
7 Sofia VAL / Asaf KAZIMOV
ESP
179.29 7 5
8 Shira ICHILOV / Mikhail NOSOVITSKIY
ISR
173.38 11 9
9 Victoria MANNI / Carlo ROETHLISBERGER
ITA
172.32 9 10
10 Carolane SOUCISSE / Shane FIRUS
IRL
171.91 8 11
11 Charise MATTHAEI / Max LIEBERS
GER
171.56 14 8
12 Giulia Isabella PAOLINO / Andrea TUBA
ITA
168.29 13 12
13 Mariia PINCHUK / Mykyta POGORIELOV
UKR
166.76 15 13
14 Mariia IGNATEVA / Danijil Leonyidovics SZEMKO
HUN
164.16 12 15
15 Zoe LARSON / Andrii KAPRAN
UKR
164.05 16 14
16 Isabella FLORES / Linus Colmor JEPSEN
USA
161.48 10 19
17 Sofiia DOVHAL / Wiktor KULESZA
POL
156.82 17 16
18 Arianna SASSI / Luca MORINI
SUI
153.49 18 18
19 Zofia GRZEGORZEWSKA / Oleg MURATOV
POL
150.03 21 17
20 Carlotta ARGENTIERI / Francesco RIVA
ITA
148.95 20 20
21 Lilia SCHUBERT / Nikita REMESHEVSKIY
GER
146.25 19 22
22 Emese CSISZER / Mark SHAPIRO
HUN
146.11 23 21
23 Lara LUFT / Ilias FOURATI
HUN
137.77 25 23
24 Helena CARHART / Filip BOJANOWSKI
POL
136.92 24 24
25 Olexandra BORYSOVA / Aaron FREEMAN
POL
125.15 26 25
WD Milla Ruud REITAN / Nikolaj MAJOROV
SWE
55.81 22

CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE MASCHILE

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Vladimir SAMOILOV
POL
85.08 1
2 Lukas BRITSCHGI
SUI
82.76 2
3 Ivan SHMURATKO
UKR
76.44 3
4 Samy HAMMI
FRA
75.87 4
5 Tamir KUPERMAN
ISR
73.14 5
6 Kornel WITKOWSKI
POL
67.89 6
7 Dias JIRENBAYEV
KAZ
66.70 7
8 Genrikh GARTUNG
GER
66.15 8
9 Landry le MAY
FRA
63.87 9
10 Wesley CHIU
CAN
63.75 10
11 Ean WEILER
SUI
63.06 11
12 Jakub LOFEK
POL
62.18 12
13 Matvii YEFYMENKO
POL
62.11 13
14 Artur SMAGULOV
KAZ
61.85 14
15 Arthur Wolfgang MAI
GER
60.67 15
16 Makar SUNTSEV
FIN
57.42 16
17 Lev VINOKUR
ISR
56.90 17
18 Xan ROLS
FRA
56.58 18
19 Gabriele FRANGIPANI
ITA
56.10 19
20 Kai JAGODA
GER
53.14 20
21 Iker OYARZABAL ALBAS
ESP
53.00 21
22 Pablo GARCIA
ESP
52.12 22
23 Euken ALBERDI
ESP
50.20 23
24 Georgii PAVLOV
SUI
49.61 24
25 Daniel KORABELNIK
LTU
44.39 25
26 Arttu JUUSOLA
FIN
36.40 26
