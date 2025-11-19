Pattinaggio di figura: Lopareva-Brissaud avanti nella rhythm dance alla Warsaw Cup, Manni-Roethlisberger in top 10

Si apre nel segno dei francesi Evgeniia Lopareva-Goeffry Brissaud la Warsaw Cup 2025, competizione internazionale di pattinaggio artistico inserita nel circuito ISU Challenger Series 2025-2026. Buona la prova dei danzatori, bravi a rispettare i favori del pronostico rivelandosi gli unici a scavalcare la soglia degli 80 punti.

Nello specifico i transalpini hanno sciorinato una prova consistente sotto il profilo tecnico, impreziosita dal set di twizzles (livello 4), dalla serie di passi sulla midline (livello 2), dal sollevamento stazionario (livello 4) e dal pattern (livello 3), tutti elementi valutati con un GOE positivo che ha consentito loro di stampare 80.46 (46.08, 34.38)).

Non lontani poi gli statunitensi Caroline Green-Micheal Parsons, secondi con 79.09 (45.97, 33.12) davanti ai sudcoreani Hannah Lim-Ye Quan, al momento terzi con 76.02 (43.57, 32.45) a distanza di sicurezza dagli americani Emily Bratti-Ian Somerville, quarti con 72.91 (41.66, 31.25).

Positiva la prestazione delle coppie italiane, tutte vicine al primato personale. Il binomio meglio piazzato in tal senso è stato quello composto da Victoria Manni-Carlo Roethlisberger, noni con 68.10 (38.17, 29.93), pochi decimi meno del personal best conquistato proprio in questa competizione lo scorso anno. Bene anche Giulia Isabella Paolino-Andrea Tuba, trediceismi e vicini al miglior punteggio strappato in un evento di seconda fascia come testimonia lo score di 65.37 (37.17, 29.83). Da segnalare inoltre anche Carlotta Argentieri-Francesco Riva, ventesimi con 56.19 (30.12, 26.07).