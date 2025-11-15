Seguici su
Pallanuoto

Pallanuoto, Serie A1 2025-2026: Pro Recco e AN Brescia dilagano. Successi di rigore per CN Posillipo e Olympic Roma

Pubblicato

34 minuti fa

il

Filippo Ferrero AN Brescia/IPA Agency

Nell’ottava giornata del campionato di serie A1 maschile di pallanuoto le due favorite rispettano il pronostico favorevole della vigilia e vincono agevolmente i rispettivi impegni. Continua così, In attesa del posticipo di domani, la corsa solitaria del duo Pro Recco-AN Brescia in testa alla classifica.

I liguri, dopo un avvio equilibrato con il punteggio che recita 5-5 nelle prime battute del secondo parziale, spazzano via 21-12 la resistenza della Rari Nantes Florentia grazie ad una prova di squadra nella quale fanno a segno dodici giocatori di movimento con Di Fulvio, top scorer con cinque reti, nel ruolo del mattatore. Prova di forza anche quella offerta dalla formazione lombarda che a Monterotondo travolge 22-10 la Roma Vis Nova. I ragazzi allenati da Bovo partono a razzo con un devastante 5-0 e concludono la propria performance con dieci giocatori di movimenti che iscrivono il proprio nome nel tabellino dei marcatori.

Conquista un successo di capitale importanza per le proprie ambizioni la Ranieri Impiantistica Circolo Nautico Posillipo che, dopo i tiri di rigore, supera 14-13 il Telimar a Terrasini. I partenopei agguantano il pari nel finale e ai rigori, dopo la parata di Massaro su Renzuto, non commettono più errori mentre i siciliani pagano cara la conclusione sbagliata Vukurovic. La giostra del gol della Carmen Longo premia la Training Academy Olympic Roma che s’impone 22-21 ai rigori sfruttando l’errore decisivo di Milakovic.

In zona salvezza portano a casa punti importanti l’Iren Genova Quinto e la Rari Nantes Salerno. Ad Albaro i liguri liquidano 11-6 l’AC Group C.C.Napoli in un match nel quale prendono definitivamente il largo con il 3-0 messo a segno nel quarto parziale. A Siracusa i campani s’impongono 13-11 in un match nel quale assumono il controllo delle operazioni grazie al 3-0 di break operato tra secondo e terzo parziale.

SERIE A1 PALLANUOTO MASCHILE 2025-2026 

OTTAVA GIORNATA

Risultati

Sabato 15 novembre 2025

Iren Genova Quinto – AC Group CC Napoli                      11-6
Telimar – Ranieri Impiantistica CN Posillipo                   13-14 dtr
C.C.Ortigia 1928 – RN Nuoto Salerno                                 11-13
De Akker Team – Training Academy Olympic Roma      21-22  dtr
Roma Vis Nova – AN Brescia                                                10-22
RN Florentia – Pro Recco Waterpolo                                  12-21

Domenica 16 novembre 2025

14:00 Banco BPM R.N. Savona – Pallanuoto Trieste

Classifica

Pro Recco Waterpolo 24
AN Brescia Team 24
Banco BPM RN Savona 18 *
Pallanuoto Trieste 15 *
Ranieri Impiantistica CN Posillipo 14
Roma Vis Nova Pallanuoto 11
Training Academy Olympic Roma 11
Iren Genova Quinto    10
RM Nuoto Salerno 10
Telimar  9
De Akker Team 9
AC Group Canottieri Napoli 6
C.C. Ortigia 1928 4
RN Florentia 0

 

 

