Pallanuoto femminile, esordio vincente per Cosenza e Brizz nelle qualificazioni di Conference Cup

Inizia al meglio la prima avventura continentale in assoluto per Cosenza e Brizz Nuoto, impegnate nel primo turno delle qualificazioni della Conference Cup 2025-2026 di pallanuoto femminile: le calabresi e le siciliane vincono all’esordio nel Qualification Round I e si avvicinano al passaggio del turno.

La Smile Cosenza Pallanuoto, guidata da Gaetano Occhione, vince nel Girone B contro le padrone di casa romene dell’Alba Iulia, battute con un nettissimo 3-13. Le calabresi volano con il poker di Rozic e le triplette di Misiti e Morrone: gara indirizzata già nella prima metà, con l’1-3 del primo quarto e l’1-6 dell’intervallo lungo. Le cosentine arrivano all’ultima pausa sull’1-10, prima di concedere qualcosa nel finale per il definitivo 3-13.

La Brizz Nuoto, allenata da Carlo Zilleri, invece, ospita il Girone C alla piscina “Francesco Scuderi” di Catania: le acesi hanno vita facile contro le turche del Dalton Koleji, sconfitte con un nettissimo 25-6. Le siciliane chiudono i conti già nel primo quarto, con il 7-1 che non lascia scampo alle anatoliche. Il punteggio a metà gara è di 11-5, poi le padrone di casa dilagano nella seconda parte di gara, arrivando all’ultimo intervallo sul 18-5, prima del definitivo 25-6.

CONFERENCE CUP PALLANUOTO FEMMINILE 2025-2026

Qualification Round I

(Le prime due classificate di ciascun girone accedono al Qualification Round II, dove ci sarà il Bogliasco 1951)

1ª giornata – Venerdì 14 novembre

Girone B

VK Jadran Split-ZVK Crvena Zvezda 16-3 (5-1, 3-0, 4-0, 4-2)

CSM Unirea Alba Iulia-Smile Cosenza Pallanuoto 3-13 (1-3, 0-3, 0-4, 2-3)

Girone C

Clube Fluvial Portuense-CN Tenerife Echeyde 5-19 (3-2, 1-7, 1-8, 0-2)

Dalton Koleji SK-Brizz Nuoto 6-25 (1-7, 4-4, 0-7, 1-7)

2ª giornata – Sabato 15 novembre

Girone B

16:00 CSM Unirea Alba Iulia-ZVK Crvena Zvezda

18:00 Smile Cosenza Pallanuoto-VK Jadran Split

Girone C

18:00 Clube Fluvial Portuense-Dalton Koleji SK

19:30 CN Tenerife Echeyde-Brizz Nuoto

3ª giornata – Domenica 16 novembre

Girone B

09:00 Smile Cosenza Pallanuoto-ZVK Crvena Zvezda

11:00 CSM Unirea Alba Iulia-VK Jadran Split

Girone C

09:00 CN Tenerife Echeyde-Dalton Koleji SK

10:30 Clube Fluvial Portuense-Brizz Nuoto

Classifiche

Girone B: VK Jadran Split 3, Smile Cosenza Pallanuoto 3, CSM Unirea Alba Iulia 0, ZVK Crvena Zvezda 0.

Girone C: ASD Brizz Nuoto 3, CN Tenerife Echeyde 3, Clube Fluvial Portuense 0, Dalton Koleji SK 0.