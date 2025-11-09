Pallanuoto
Pallanuoto, Posillipo e De Akker passano al secondo turno delle qualificazioni della Conference Cup
Il primo turno preliminare, definito Qualification Round I, della Conference Cup 2025-2026 di pallanuoto maschile sorride ad entrambe le squadre italiane impegnate: sia il Posillipo che la De Akker vincono i rispettivi raggruppamenti e passano al secondo turno preliminare, il Qualification Round II.
Sconfitta odierna indolore nel Girone D per il De Akker Team, che cede per 11-13 ai padroni di casa serbi del Partizan Belgrado, ma grazie alla miglior differenza reti negli scontri diretti con gli avversari odierni ed i lituani dell’EVK Zaibas, passano il turno da primi del girone davanti ai balcanici.
Vince e certifica il primato nel Girone A, invece, il Posillipo, che supera i padroni di casa neerlandesi dell’Utrecht con lo score di 18-10, mantiene un punto di margine in classifica sui magiari dell’Endo Plus Service Honved e passa il turno assieme ai magiari.
CONFERENCE CUP PALLANUOTO MASCHILE 2025-2026
Qualification Round I
(Le prime due squadre classificate di ciascun girone passano al Qualification Round II)
Risultati
1ª giornata – Venerdì 7 novembre
Girone A
UZSC Utrecht-Endo Plus Service Honved 10-24
AC Paok-Ranieri Impiantistica CN Posillipo 12-15
Girone D
VK Partizan Belgrade-SG Neukolln Berlin 21-8
De Akker Team-EVK Zaibas 21-13
2ª giornata – Sabato 8 novembre
Girone A
17:15 UZSC Utrecht-AC Paok 10-19
19:00 Endo Plus Service Honved-Ranieri Impiantistica CN Posillipo 16-18 dtr (13-13)
Girone D
17:45 EVK Zaibas-VK Partizan Belgrade 16-13
19:30 SG Neukolln Berlin-De Akker Team 6-25
3ª giornata – Domenica 9 novembre
Girone A
09:15 Endo Plus Service Honved-AC Paok 15-8
11:00 UZSC Utrecht-Ranieri Impiantistica CN Posillipo 10-18
Girone D
09:00 SG Neukolln Berlin-EVK Zaibas 12-16
10:45 VK Partizan Belgrade-De Akker Team 13-11
Classifiche
Girone A
Ranieri Impiantistica CN Posillipo 8, Endo Plus Service Honved 7, AC Paok 3, UZSC Utrecht 0.
Girone D
De Akker Team 6 (d.r. sc. dir. +6), VK Partizan Belgrade 6 (d.r. sc. dir. -1), EVK Zaibas 6 (d.r. sc. dir. -5), SG Neukolln Berlin 0.