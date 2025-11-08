Pallanuoto, Serie A1 femminile 2025-2026: nel posticipo il Brizz batte 15-10 il Civitavecchia

In scena oggi il posticipo della sesta giornata del campionato di Serie A1 femminile di pallanuoto. Il turno infrasettimanale si è concluso con la vittoria del Brizz Nuoto che si è imposto davanti al pubblico di casa per 15-10 sul Nautilus Civitavecchia, sfruttando la tripletta di Sapienza. Seconda vittoria stagionale per la compagine siciliana, resta a quota zero quella capitolina.

BRIZZ NUOTO-NAUTILUS CIVITAVECCHIA 15-10

BRIZZ NUOTO: A. Poor, F. Sapienza 3, A. Vitaliano 2, G. Pastanella, Van De Velde 1, M. Spampinato 1, R. Bianchi 1, I. Pane, C. Cappello 1, L. Mataafa 1, M. Totolici 1, D. Spampinato 1, S. Cappello 1, C. Russo, T. Lombardo 2. All. C. zilleri

NAUTILUS CIVITAVECCHIA: M. Brandimarte, A. Bianchi 2, S. Scifoni 1, G. Cicognani, M. Di Basilio 4, V. Tortora, M.g. Martinez, M. Abrizzi 1, L. Puppi, G. Lombella, A. Braccini, C. Maizzani, S. L. Devroedt 2. All. D. lisi

Arbitri: Gomez e Bechelli

Note

Parziali: 4-3 3-3 4-2 4-2 Superiorità numeriche: Brizz 4/13 + 2 rigori e Nautilus 3/16 + 5 rigori, di cui due falliti. Nel primo e terzo tempo Devroedt (N) fallisce due rigori: nel prima la palla le scivola dalla mano al momento del tiro, nel secondo colpisce la traversa. Uscite per limite di falli Pane (B) e Lombella (N) nel terzo tempo, Bianchi (N) e Totolici (B) nel quarto. Espulsa subito dopo il gol del 14-9 Sapienza (Brizz Nuoto) per eccessiva esultanza. Nautilus con 13 giocatori a referto. Spettatori 200 circa

Classifica

Rapallo Pallanuoto 17

SIS Roma 14

Pallanuoto Trieste 14

L’Ekipe Orizzonte 13

Smile Cosenza Pallanuoto 11

Plebiscito Padova 9

AGN Energia Bogliasco 1951 6

Brizz Nuoto 6

Iren Tauride L. Locatelli Genova 0

Nautilus Civitavecchia 0