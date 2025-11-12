Pallanuoto
Pallanuoto femminile, Serie A1 2025-2026: settima giornata spezzettata. Anticipo tra Plebiscito e Trieste
Tutto pronto per il settimo turno del campionato di Serie A1 di pallanuoto femminile. Giornata molto spezzettata a causa dei vari impegni nelle Coppe Europee.
Si comincia dal venerdì: il big match è quello tra Plebiscito e Trieste. Sabato spazio a SIS Roma, nel derby con il Civitavecchia, e Orizzonte, in casa con il Bogliasco. La capolista Rapallo invece attende il Brizz mercoledì, lo stesso giorno la sfida tra Cosenza e Locatelli Genova.
SETTIMA GIORNATA
Venerdì 14 novembre
CS Plebiscito PD vs PN Trieste, ore 19:30
Sabato 15 novembre
L’Ekipe Orizzonte vs AGN Energia Bogliasco 1951, ore 15:00
Nautilus Civitavecchia vs SIS Roma, ore 17:30
Mercoledì 19 novembre
Smile Cosenza PN vs Iren Tauride L. Locatelli Genova, ore 14:00
Rapallo PN vs Brizz Nuoto, ore 14:45
Classifica
Rapallo Pallanuoto 17
SIS Roma 14
Pallanuoto Trieste 14
L’Ekipe Orizzonte 13
Smile Cosenza Pallanuoto 11
Plebiscito Padova 9
AGN Energia Bogliasco 1951 6
Brizz Nuoto 6
Iren Tauride L. Locatelli Genova 0
Nautilus Civitavecchia 0