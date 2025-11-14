La serie A1 Maschile torna in vasca per l’ottava giornata del girone di andata. L’incontro clou si gioca nel posticipo domenicale con il confronto diretto tra Banco BPM Rari Nantes Savona e Pallanuoto Trieste. Nelle altre partite la Pro Recco rende visita alla Rari Nantes Florentia, punti importanti per la salvezza sono in palio a Siracusa e a Genova. Ettore Miraglia, giornalista di Discovery Plus e Waterpolo Channel, presenta per noi il big match della Zanelli e delinea le prospettive del nuovo corso del Settebello in vista dei prossimi Europei di Belgrado. In serie A1 Femminile la Sis Roma sfida il Civitavecchia e l’Ekipé il Bogliasco. La capolista Rapallo gioca in posticipo contro la Brizz Nuoto. Le etnee e il Cosenza Pallanuoto affronteranno infatti il primo turno preliminare di Conference Cup. In serie A2 il match più atteso è lo scontro diretto del girone Sud tra Nuoto Catania e Lazio Nuoto.