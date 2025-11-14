Waterpolo Preview: la RN Savona ospita la Pallanuoto Trieste nel match clou di A1 Maschile
La serie A1 Maschile torna in vasca per l’ottava giornata del girone di andata. L’incontro clou si gioca nel posticipo domenicale con il confronto diretto tra Banco BPM Rari Nantes Savona e Pallanuoto Trieste. Nelle altre partite la Pro Recco rende visita alla Rari Nantes Florentia, punti importanti per la salvezza sono in palio a Siracusa e a Genova. Ettore Miraglia, giornalista di Discovery Plus e Waterpolo Channel, presenta per noi il big match della Zanelli e delinea le prospettive del nuovo corso del Settebello in vista dei prossimi Europei di Belgrado. In serie A1 Femminile la Sis Roma sfida il Civitavecchia e l’Ekipé il Bogliasco. La capolista Rapallo gioca in posticipo contro la Brizz Nuoto. Le etnee e il Cosenza Pallanuoto affronteranno infatti il primo turno preliminare di Conference Cup. In serie A2 il match più atteso è lo scontro diretto del girone Sud tra Nuoto Catania e Lazio Nuoto.