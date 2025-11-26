Pallamano: i Mondiali Femminili 2025 si aprono con i ruggiti di Germania e Spagna

I Mondiali Femminili 2025 di pallamano si sono ufficialmente aperti. Nella prima giornata assoluta della competizione, riguardante la fase a gironi, quattro erano gli incontri in agenda. Ecco come sono andate le cose.

Gruppo C

A Stoccarda, le padrone di casa della Germania si sono imposte 32-25 sull’Islanda: 7 reti per Alina Grijseels, top scorer delle teutoniche. Comoda anche la vittoria per 31-19 della Serbia sull’Uruguay, arrivata nella ripresa in maniera definitiva dopo il 15-10 del primo tempo, grazie alle 6 reti di Sara Garović.

Gruppo D

La Spagna batte 26-17 il Paraguay anche grazie alle 6 reti messe a referto da Danila So Delgado Pinto. Nell’altro incontro invece il Montenegro riesce ad avere la meglio sulle Isole Faroe, con il punteggio di 32-27, legittimando il vantaggio costruito nella prima frazione (15-13): top scorer è stata Jelena Vukčević con 5 gol.

Domani in programma vi saranno tantissime partite. Alle 18.00: Angola-Kazakistan (Gruppo H), Romania-Croazia (Gruppo A), Svizzera-Iran (Gruppo B), Brasile-Cuba (Gruppo G). Alle 20.30: Danimarca-Giappone (Gruppo A), Ungheria-Senegal (Gruppo B), Svezia-Cechia (Gruppo G) e Norvegia-Corea (Gruppo H).