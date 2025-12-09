Pallamano femminile, Germania e Norvegia staccano il pass per le semifinali ai Mondiali

La prima giornata dei quarti di finale ai Mondiali 2025 di pallamano femminile è andata in archivio promuovendo alle semifinali due squadre, con altrettante che invece hanno visto il loro percorso fermarsi.

A fare strada è stata una delle due Nazioni organizzatrici del torneo iridato, la Germania. Le teutoniche infatti si sono imposte con lo score di 30-23 su un Brasile comunque capace di rimanere in partita, anche dopo un primo tempo chiuso dalle tedesche sul 17-11. Grande protagonista del match la coppia formata da Antje Döll ed Emily Vogel, che hanno messo insieme 11 gol.

Tutto facile poi per la Norvegia contro il Montenegro. Campionesse olimpiche vincenti, alla fine, per 32-23 dopo aver dominato la prima frazione, chiusa sul 19-11. Nordiche in totale controllo della gara grazie alle continue fiammate di una Henny Ella Reistad da 9 reti su 11 tentativi.

Domani seconda infornata di gare per definire in maniera completa il quadro delle semifinaliste. Ci si trasferisce da Dortmund a Rotterdam per Paesi Bassi-Ungheria e Danimarca Francia.