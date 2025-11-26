Pallamano: per l’Italia un nuovo portiere verso gli Europei 2026. E’ Pau Panitti

In vista dell’intenso periodo di preparazione verso gli Europei 2026, che si terranno tra metà gennaio e inizio febbraio, l’Italia della pallamano mette a segno un’importante acquisizione da aggiungere alla propria rosa. Una specie di “colpo di mercato”, portato avanti con riservatezza e lavoro sotto traccia da parte della federazione guidata da Stefano Podini e dal Direttore Tecnico Bob Hanning.

Il portiere spagnolo di nascita Pau Panitti Martìnez (madre catalana e papà italiano), classe 2004, ha infatti scelto di rappresentare la nazionale italiana a livello seniores, dopo che a livello giovanile ha compiuto diverse esperienze con la Spagna, compagine con la quale ha peraltro vinto gli Europei Under 20 nel luglio del 2024.

Panitti (che milita nel Club Balonmano Granollers), rappresentato dall’agente Víctor Tomás (altro attore importantissimo nella vicenda, ndr), aveva avuto – come riporta il sito federale – un primo contatto con il gruppo azzurro tra fine ottobre e inizio novembre, in occasione del training camp tenutosi a Berlino, andando a scendere poi in campo nell’amichevole tra Francia e Italia del 1° novembre, svoltasi nella città di Pau in territorio transalpino. La volontà di far parte dell’Italia, da parte del giocatore, è stata decisiva.

“Giocare con l’Italia – ha dichiarato al sito FIGH l’estremo difensore – è per me un grandissimo orgoglio e un sogno che si avvera. A casa mia si tifa la maglia azzurra da sempre e questo è stato un fattore molto importante nella mia decisione, assieme all’opportunità di giocare con la nazionale nei grandi tornei internazionali e di prendere parte ad un progetto tecnico importante di sviluppo e di crescita. A Berlino ho trascorso un periodo molto positivo, divertente e anche stimolante, con ritmi di allenamento elevati e l’opportunità di vivere un’esperienza bellissima affrontando la Francia. Questa nazionale ha ottimi giocatori ed è un fantastico gruppo che dal primo giorno mi ha accolto. Il mio sogno ora? Aiutare l’Italia a vincere qualche medaglia importante e contribuire a trasformarla in una potenza a livello mondiale. In ultimo voglio salutare tutti i tifosi italiani: sono sicuro che ci divertiremo e scriveremo belle pagine insieme”.

“Sono molto felice – ha affermato Bob Hanning – che Pau abbia deciso di giocare per la nazionale italiana. Abbiamo trascorso un’ottima settimana insieme tra Berlino e la Francia, parlando molto delle sue opportunità con la nostra squadra. Penso sia una notizia positiva non solo perché inseriamo un ottimo portiere, ma soprattutto perché in questa fase della sua carriera è stato lui a scegliere di giocare per la maglia azzurra. Di questo l’Italia può essere orgogliosa. Sono davvero contento della sua decisione. Andremo agli Europei con tre portieri. In generale ho buone sensazioni e penso che questa notizia dimostri come stia gradualmente cambiando la percezione dell’Italia nel mondo della pallamano”.

Panitti si inserirà in un reparto, come quello dei portieri, che può contare già su un giocatore di assoluto livello come Domenico Ebner.