Pallamano, Germania e Francia all’attacco nei Mondiali Femminili 2025

Terzo giorno in archivio per la 27ma edizione dei Mondiali di pallamano femminili. Tante anche oggi le partite disputate, tutte valide il Preliminary round che ci terrà compagnia anche nei prossimi giorni e che stabilirà le square che passeranno al ‘Main Round’.

Il Gruppo F ed il Gruppo E sono iniziati quest’oggi a differenza degli altri gironi. Nell’ordine, la Polonia (36-20) e la Francia (43-18) si sono imposte contro Cina e Tunisia in quel di ‘s-Hertogenbosch, mentre a Austria e Olanda non hanno sbagliato la propria partita contro Egitto (29-20) e Argentina (32-25).

La Porsche Arena di Stoccarda ha visto il successo dei padroni di casa delal Germania contro l’Uruguay (12-38). ll Gruppo C ha premiato quest’oggi anche la Serbia, la realtà di José Ignacio Prades si è imposta sull’Islanda per un solo punto al suono della sirena finale (27-26).

Parentesi finale per il Gruppo D che ha giocato sempre in Germania in quel di Trier. La Spagna, dopo il successo di due giorni fa, ha perso per due punti (25-27) contro le Isole Faroe, mentre il Paraguay ha dovuto alzare bandiera bianca contro il Montenegro (25-34).