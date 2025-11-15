Moto2: fantastica pole di Holgado a Valencia, Vietti primo degli italiani

Si sono da poco concluse le qualifiche Moto2 valide per il Gran Premio di Valencia 2025, ultimo appuntamento del Motomondiale 2025. Al termine del Q2, sul circuito Ricardo Tormo, la pole position è stata conquistata da Daniel Holgado con il crono di 1:31.715, nuovo record della pista. Il rookie spagnolo continua così il suo weekend straordinario, anticipando gli avversari e dominando la Q2.

Il centauro del CF Moto Aspar Team ottiene la quarta pole della stagione, davanti a Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha) che paga 158 millesimi dalla vetta. Completa la prima fila di domani Senna Agius (Liqui Moly Dynavolt IntactGP) distante 171 millesimi dalla migliore prestazione. Quarto Albert Arenas (Italjet Gresini Moto2) a 305 millesimi.

Quinto posto per Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP, +0.350). Lo spagnolo, per vincere il titolo, deve domani vincere la gara e sperare che Moreira chiuda fuori dalla top 14. Completano poi la top 10 Alex Escrig (Klint Forword, +0.362), Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo, +0.383), Daniel Munoz (Red Bull KTM Ajo,+0.394), Diogo Moreira (Italtrans Racing team, +0.416) e Celestino Vietti (SpeedRS Team, +o.442), primo degli italiani. Partirà invece 15esimo Tony Arbolino (Blu Cru Pramac Yamaha Moto2).