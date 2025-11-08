Seguici su
GP PortogalloMotoGP

Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP Portogallo 2025: vince Alex Marquez. Bezzecchi sul podio, Bagnaia ottavo

Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi / LaPresse

Il Motomondiale 2025 ha visto proseguire sabato 8 novembre, il fine settimana del GP del Portogallo, con la consueta Sprint, che si è disputata sulla distanza dei 12 giri del circuito di Portimao, valida per la ventunesima tappa del calendario di MotoGP.

Vittoria dello spagnolo Alex Marquez davanti al connazionale Pedro Acosta, secondo, ed all’azzurro Marco Bezzecchi, partito dalla pole e terzo al traguardo, mentre resta ai piedi del podio il transalpino Fabio Quartararo, che deve accontentarsi della quarta posizione.

Seguono un altro azzurro, Fabio Di Giannantonio, quinto, lo spagnolo Fermin Aldeguer, sesto, ed il transalpino Johann Zarco, settimo. Alle loro spalle giunge l’altro italiano Francesco Bagnaia, ottavo, mentre completa la zona punti il sudafricano Brad Binder, nono.

ORDINE D’ARRIVO SPRINT GP PORTOGALLO MOTOGP 2025

1 A. Marquez 19’50.075

2 P. Acosta +0.120

3 M. Bezzecchi +0.637

4 F. Quartararo +5.276

5 F. Di Giannantonio +6.088

6 F. Aldeguer +8.864

7 J. Zarco +8.886

8 F. Bagnaia +8.898

9 B. Binder +9.052

10 P. Espargarò +10.121

11 A. Ogura +10.290

12 L. Marini +12.016

13 E. Bastianini +13.469

14 J. Miller +13.900

15 F. Morbidelli +14.520

16 M. Oliveira +15.289

17 A. Rins +22.861

18 L. Savadori +25.456

RIT N. Bulega ritiro

RIT J. Mir ritiro

RIT S. Chantra ritiro

