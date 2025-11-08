GP PortogalloMotoGP
Griglia di partenza MotoGP, GP Portogallo 2025: Bezzecchi in pole, Bagnaia in seconda fila
Il Motomondiale 2025 ha appena visto andare in scena la Q1 e la Q2 valide per le qualifiche ufficiali della MotoGP del GP del Portogallo: si è corso all’Autódromo Internacional do Algarve, dove, da pochi minuti, è terminato l’assalto alla pole position in vista della Sprint del pomeriggio e della gara in programma domani, domenica 9 novembre.
Nella Q1 sono usciti di scena cinque italiani: Luca Marini, 13°, Franco Morbidelli, 15° davanti ad Enea Bastianini, 16°, Nicolò Bulega, 18°, e Lorenzo Savadori, 20°. Nella Q2 ha conquistato la pole Marco Bezzecchi, primo, mentre ha chiuso in seconda fila Francesco Bagnaia, quarto, infine ha centrato la terza fila Fabio Di Giannantonio, nono.
GRIGLIA DI PARTENZA GP PORTOGALLO 2025 MOTOGP
1 M. Bezzecchi (Q2)
2 P. Acosta (Q2)
3 F. Quartararo (Q2)
4 F. Bagnaia (Q2)
5 A. Marquez (Q2)
6 J. Zarco (Q2)
7 J. Mir (Q2)
8 J. Miller (Q2)
9 F. Di Giannantonio (Q2)
10 P. Espargarò (Q2)
11 F. Aldeguer (Q2)
12 A. Ogura (Q2)
13 L. Marini (Q1)
14 B. Binder (Q1)
15 F. Morbidelli (Q1)
16 E. Bastianini (Q1)
17 A. Rins (Q1)
18 N. Bulega (Q1)
19 M. Oliveira (Q1)
20 L. Savadori (Q1)
21 S. Chantra (Q1)
22 R. Fernandez (Q1)
CLASSIFICA Q2 GP PORTOGALLO 2025 MOTOGP
1 M. Bezzecchi 1’37.556
2 P. Acosta +0.150
3 F. Quartararo +0.304
4 F. Bagnaia +0.379
5 A. Marquez +0.431
6 J. Zarco +0.503
7 J. Mir +0.621
8 J. Miller +0.661
9 F. Di Giannantonio +0.869
10 P. Espargarò +0.893
11 F. Aldeguer +0.936
12 A. Ogura +0.969
CLASSIFICA Q1 GP PORTOGALLO 2025 MOTOGP
1 F. Quartararo 1’38.661
2 J. Miller +0.253
3 L. Marini +0.342
4 B. Binder +0.699
5 F. Morbidelli +0.719
6 E. Bastianini +0.974
7 A. Rins +0.993
8 N. Bulega +1.013
9 M. Oliveira +1.208
10 L. Savadori +1.242
11 S. Chantra +1.540
12 R. Fernandez nessun tempo