MotoGP, Marco Bezzecchi fa il vuoto nel warm-up di Portimao davanti a Acosta e Morbidelli, 7° Bagnaia

Marco Bezzecchi ha messo a segno il miglior tempo al termine del warm- up del Gran Premio del Portogallo, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025, rifilando distacchi abissali a tutti i rivali. Sullo splendido tracciato di Portimao le condizioni meteo sono in miglioramento rispetto al clima autunnale del mattino. Il sole è tornato a trionfare con 18° per quanto riguarda l’atmosfera e 20° in crescita sull’asfalto.

Marco Bezzecchi (Aprilia) ha impressionato, fermando i cronometri su un ottimo 1:38.292, con 544 millesimi su Pedro Acosta (Red Bull KTM), mentre al terzo posto troviamo Franco Morbidelli (Ducati Pertamina VR46) a 620. Quarta posizione per lo spagnolo Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) a 628 millesimi dalla vetta, quinta per il suo connazionale Joan Mir (HRC Honda) a 707, quindi è sesto il vincitore di ieri, Alex Marquez (Ducati Gresini) a 779.

Si ferma in settima posizione Francesco Bagnaia (Ducati Factory) a 823 millesimi con la scelta di soft e media, quindi ottavo Fabio Quartararo (Yamaha) a 894 millesimi, nono l’australiano Jack Miller (Yamaha Prima Pramac) a 1.159, quindi completa la top10 il nipponico Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) a 1.252. Non va oltre la 12a posizione Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina VR46) a 1.347, quindi è 15° Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) a 1.561, mentre alle sue spalle si classifica Luca Marini (HRC Honda) a 1.598. Chiude 19° Nicolò Bulega (Ducati Factory) a 2.146, mentre è 21° Lorenzo Savadori (Aprilia) a 2.513.

A questo punto la classe regina si prepara per la gara lunga che scatterà alle ore 14.00 italiane (le ore 13.00 locali) e andrà a regalarci una prova che scatta all’insegna del grande equilibrio, con Alex Marquez che rimane il favorito, ma attenzione a Pedro Acosta, Marco Bezzecchi e, infine, vedremo come si comporterà Pecco Bagnaia.