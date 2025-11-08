Lorenzo Musetti: “Sei finali e non ho mai vinto… Difficile parlare dopo tre ore contro Djokovic”

Lorenzo Musetti ha lottato strenuamente per tre ore contro il serbo Novak Djokovic nella finale del torneo ATP 250 di Atene ed è stato sconfitto in tre set. Epilogo amaro per il tennista italiano sul cemento della capitale greca, dove era obbligato a vincere per qualificarsi alle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto giocatori del mondo. Il toscano deve sperare che proprio il 24 volte Campione Slam rinunci alla kermesse di Torino per meritarsi la possibilità di giocare nel capoluogo piemontese.

Si tratta della sesta finale persa negli ultimi due anni su altrettante disputate dal numero 9 del mondo, che aspetta notizie dal ribattezzato Nole e che in caso di presenza a Torino finirebbe nel girone con lo spagnolo Carlos Alcaraz, lo statunitense Taylor Fritz e l’australiano Alex de Minaur. In occasione della stretta di mano a rete, il balcanico ha sussurrato “Non vado a Torino, stai tranquillo”, ma si attendono tutte le ufficialità del caso.

Lorenzo Musetti ha parlato durante la premiazione: “Difficile parlare dopo aver giocato tre ore contro di lui, ringrazio tutti per l’atmosfera e spero di poter tornare il prossimo anno. Non ho parole per descrivere chi sei (rivolto a Djokovic, n.d.r.), sono onorato di avere condiviso il campo con te. Grazie agli organizzatori, la location è stata molto bella, vi auguro di avere altre edizioni. Grazie al mio team e alla mia famiglia. negli ultimi due anni ho raggiunto sei finali e non ho mai vinto, spero di farlo al più presto“.