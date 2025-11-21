Quando torna in gara Marcell Jacobs? I mancati allenamenti e l’annuncio sui social…

L’ultima uscita agonistica di Marcell Jacobs risale allo scorso 20 settembre, in occasione delle batterie della 4×100 ai Mondiali: il ribattezzato Messia dell’atletica tricolore ebbe un contatto con il sudafricano Shaun Maswanganyi, praticamente inciampò al via della propria frazione, ma riuscì a rilanciarsi, chiuse il proprio sforzo con un parziale di 9.01, ma purtroppo la nostra Nazionale chiuse al sesto posto in 38.52 e rimane fuori dalla finale iridata.

Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 si era fermato in semifinale sui 100 metri, correndo con lo stagionale di 10.16 dopo aver praticamente saltato l’intera annata agonistica a causa di una serie di problemi fisici. Il 31enne fu poi lapidario nelle dichiarazioni rilasciate al termine dello sforzo individuale, meditando un possibile ritiro: “Non si può vivere nel passato. Mi sono goduto il sogno (dell’oro olimpico, n.d.r.) nei primi due mesi e poi mi sono subito rimesso in gioco. Ora per me è difficile vivere: quando sei atleta lo sei tutto il giorno. Se quando devi tirare fuori quello per cui hai lavorato non riesci a farlo, allora.. Mi sento pesante, non fluido, non il Marcell di una volta. Gli anni passano, la testa dice che non riesce a reggere queste gare“.

Il prossimo anno sarà però più scarico in termini di grandi eventi e gli Europei, previsti ad agosto in quel di Birmingham (Gran Bretagna), potrebbero stimolarlo: la possibilità di conquistare il titolo continentale per la terza volta consecutiva nella gara regina è indubbiamente molto affascinante. Marcell Jacobs è tornato a parlare attraverso i propri profili social e ha risposto alla domanda su quando tornerà a gareggiare: “In realtà devo ammettere che da Tokyo non ho ancora messo un paio di scarpe da ginnastica. Quindi presto annuncerò qualcosa e vedremo un po’ quello che sarà il futuro“.

Dopo i Mondiali, dunque, il 31enne si è goduto due mesi di riposo assoluto dall’attività agonistica. Alcuni tifosi gli hanno chiesto quali sono i suoi progetti finali e Marcell Jacobs ha risposto: “Il progetto finale è quasi pronto, ancora qualche mese e vedrete qualcosa di incredibile“, taggando la sua Accademia.