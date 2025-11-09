MotoGP, Portimao promette spettacolo. Rivincita tra Alex Marquez e Acosta? Bezzecchi terzo incomodo

La Sprint di Portimao è stata la più bella della stagione 2025, a dimostrazione di come la MotoGP possa ancora essere interessante e divertente nonostante non vi sia più nulla di “pesante” in palio. Alex Marquez si era proposto come il proverbiale “uomo da battere” dopo la giornata di venerdì, confermandosi sul campo al termine di un esaltante duello con Pedro Acosta.

La rivincita tra i due spagnoli sarà il tema forte del Gran Premio di oggi, assieme alla rincorsa al terzo posto in classifica generale, un piazzamento particolarmente significativo per Marco Bezzecchi, che ieri ha chiuso sul podio e ha guadagnato 5 punti su diretto rivale Francesco Bagnaia, portandosi a +10. Oggi la posta in palio sarà doppia, come la distanza da percorrere. Il riminese scatterà dalla pole position, ma tenere a bada gli inseguitori (soprattutto Marquez II) proprio semplice non sarà.

Su Pecco non c’è granché da dire, il film è sempre il solito. Ci prova, lotta, ma non è quello del quadriennio 2021-2024. Per di più ha la tendenza a cedere di schianto, passando sotto la bandiera a scacchi in una posizione ben meno nobile rispetto a quella per la quale ha combattuto nell’arco della competizione, sia essa Sprint o GP. Oggi andrà diversamente? La risposta nel pomeriggio.

Merita, infine, due parole Nicolò Bulega, caduto nella Sprint. Se qualcuno vuole gettargli la croce addosso faccia pure. Non se ne curerà nessuno, tantomeno il ventiseienne emiliano, che ha spiegato lucidamente di essere caduto a causa di automatismi acquisiti nella guida delle Superbike. Le sue prestazioni non sono da disdegnare e l’obiettivo odierno è quello di ripeterle giro dopo giro, magari sino al traguardo.