Marc Marquez annuncia: “Presto sarò in moto, lavoro per confermarmi il migliore nel 2026”

Marc Marquez è pronto alla sfida. Il pilota spagnolo ha potuto festeggiare in questo 2025 il suo nono titolo mondiale. Dopo anni complicati, legati al brutto incidente di cinque anni fa Jerez de la Frontera (Spagna), il Cabroncito ha ritrovato la condizione fisica e le giuste motivazioni in sella alla Ducati ufficiale e si è reso protagonista di una stagione regale.

Un campionato dominato da Marquez, che si è potuto permettere di chiudere anzitempo per via dell’incidente a Mandalika (Indonesia). Tre mesi di riposo forzato che però non sembrano aver intaccato la voglia di vincere di Marc, pronta a tornare in sella alla sua Rossa per dimostrarsi ancora il numero uno.

“Sto molto meglio e la prossima settimana tornerò in sella. Ho fatto un controllo dai medici e ormai sono passati tre mesi dall’infortunio. Così domenica o la prossima settimana tornerò in sella per capire cosa vuol dire guidare una moto“, ha raccontato ai microfoni di Motorsport.com.

“Niente vacanze, no. E’ così. Per me è facile accettarlo. Per Gemma, la mia fidanzata, è un po’ più difficile! (ride, ndr.). Ma alla fine ha capito anche lei. Ho dovuto lavorare abbastanza, fare riabilitazione, festeggiare anche il titolo. Bisognava farlo. Da domani saremo già al lavoro sul 2026“, ha annunciato.

Parlando anche del suo percorso, non è mancato il riferimento al Team Gresini che gli ha permesso di recuperare soprattutto dal punto di vista mentale: “Ho dovuto rinunciare a tante cose (per tornare a questi livelli), lavorare tantissimo. Ma alla fine sono arrivato nel team giusto, sulla moto giusta dopo un bell’anno sulla moto del team Gresini, con Nadia. Lì ho ritrovato me stesso. Ho avuto la moto giusta e mi ha fatto fare il salto nel team ufficiale“.