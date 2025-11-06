MotoGP, GP Portogallo 2025 su TV8: orari in chiaro fine settimana, qualifiche e gara

Il Gran Premio di Portogallo di MotoGP avrà luogo il 7, 8 e 9 novembre. Va rimarcato come il programma del weekend sia particolarmente fitto, poiché è prevista anche la presenza della MotoE. La categoria elettrica conclude la sua stagione, tornando in pista a quasi due mesi dalle gare di Misano, affiancandosi dunque alla classe regina, alla Moto2 e Moto3.

Portimao è entrata in calendario nel 2020, quando era necessario trovare location dove gareggiare in emergenza a causa della pandemia. L’autodromo lusitano si è rivelato a tutti gli effetti una “bella scoperta”, poiché ha subito fatto innamorare di sé piloti e spettatori. Non a caso, da quel momento è diventata presenza fissa nel Mondiale, ospitando talvolta anche dei double header.

La pista è dotata di un lay-out molto vario e soprattutto è caratterizzata da una spettacolare serie di saliscendi. Le caratteristiche la rendono affine al Mugello, seppur senza raggiungere gli estremi del tracciato toscano. Attenzione al programma, perché non sarà lineare. Il Portogallo non ha lo stesso fuso orario del Centro Europa, dunque si sono cambiate leggermente le carte in tavola.

MOTOGP – PROGRAMMA GP PORTOGALLO 2025

VENERDÌ 7 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 09:30-09:45, MotoE, Pre-Qualifiche (I)

Ore 10:00-10:35, Moto3, Prove libere (I)

Ore 10:50-11:30, Moto2, Prove libere (I)

Ore 11:45-12:30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 13:35-13:50, MotoE, Pre-Qualifiche (II)

Ore 14:15-14:50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 15:05-15:45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 16:00-17:00, MotoGP, Pre-Qualifiche

Ore 18:00-18:10, MotoE, Qualifiche – Q1

Ore 18.20-18:30, MotoE, Qualifiche – Q2

SABATO 8 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 09:40-10:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 10:25-10:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 11:10-11:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 11:50-12:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 12:15-12:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 13:15, MotoE, GARA-I

Ore 13:50-14:05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 14:15-14:30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 14:45-15:00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 15:10-15:25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 16:00, MotoGP, SPRINT

Ore 17:10, MotoE, GARA-II

DOMENICA 9 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 10:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 12:15, GARA MOTO2

Ore 14:00, GRAN PREMIO MOTOGP

Ore 15:30, GARA MOTO3

MOTOGP – PALINSESTO GP PORTOGALLO 2025 IN TV

TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint del sabato, seppur solo della MotoGP e non delle categorie inferiori. Portimao è inoltre l’ultimo dei sei eventi per i quali è stata pianificata la trasmissione in chiaro e in diretta del Gran Premio della domenica.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta ogni turno del Gran Premo di Portogallo. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento lusitano potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Portogallo, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA TV8

SABATO 8 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 11:45-12:30, Diretta Qualifiche MotoGP

Ore 16:00 Diretta SPRINT MotoGP

DOMENICA 9 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 12:15, Diretta GARA Moto3

Ore 14:00, Diretta GRAN PREMIO MotoGP

Ore 15:30, Diretta GARA Moto2