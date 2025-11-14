GP ValenciaMotoGP
MotoGP, inizia l’ultimo atto stagionale: chi chiuderà in bellezza a Valencia?
Dopo una lunga rincorsa fatta di 21 tappe già in archivio e 8 mesi di gare, stiamo ufficialmente per dare l’arrivederci al Mondiale di MotoGP. L’edizione 2025, infatti, andrà a concludersi con il consueto ultimo atto rappresentato dal Gran Premio della Comunitat Valenciana, ventiduesima ed ultima tappa del campionato.
Sul tracciato di Cheste, intitolato a Ricardo Tormo, si inizierà a fare sul serio per un appuntamento che, con i titoli già ampiamente assegnati, sarà vissuta dai piloti senza pressione, per cui con la possibilità di regalarci un grande spettacolo. Un gradito ritorno nel calendario per la pista valenciana, dopo che la tremenda alluvione di un anno fa costrinse gli organizzatori a cancellare l’evento e spostarlo a Barcellona.
Nella giornata odierna di venerdì 14 novembre la classe regina inizierà alle ore 10.45 con la prima sessione di prove libere della durata di 45 minuti, quindi si tornerà in scena alle ore 15.00 per le fondamentali pre-qualifiche della durata di 60 minuti che andranno a comporre la top10 che, domani, potrà evitare la Q1 in occasione delle qualifiche.
Con Marc Marquez ancora assente, ed i ritorni di Jorge Martin e Maverick Vinales, cosa dovremo aspettarci dalla tappa valenciana? Per quanto visto nelle ultime uscite Marco Bezzecchi appare tra i grandi favoriti assieme a Pedro Acosta ed Alex Marquez, mentre Fermin Aldeguer rimane in agguato. Vedremo, quindi, come andranno le cose per Francesco Bagnaia. Dopo quattro cadute consecutive in gara, “Pecco” proverà a chiudere nel migliore dei modi una stagione totalmente negativa. Si chiude il 2025. Si apre l’ultimo della stagione. Buon divertimento a tutti!