MotoGP, Jorge Martin a Valencia: l’idoneità fisica del pilota dell’Aprilia sarà valutata

Non è stata la stagione che avrebbe sperato Jorge Martin in Aprilia. Il campione del mondo di MotoGP 2024 è fermo dalla Sprint del GP di Giappone, dopo l’incidente nel quale è stato coinvolto anche il compagno di squadra, Marco Bezzecchi. Martin aveva riportato in quell’occasione una frattura scomposta della clavicola, operata poi a fine settembre.

Un’annata “maledetta” iniziata con la brutta caduta nei test. Da qui, il ritorno in Qatar e un altro incidente che lo ha costretto a saltare altri sette GP. Per ultimo, l’errore nella gara giapponese e il nuovo infortunio. Un 2025 in cui sono stati ben quattordici i GP saltati dallo spagnolo.

Ebbene, Martin partirà per Valencia per il GP della Comunitat Valenciana (ultimo appuntamento del calendario iridato), dove dovrà comunque essere valutato giovedì dalla delegazione medica del Motomondiale per ricevere l’idoneità fisica a gareggiare. Jorge si augura di poter salire in sella alla moto di Noale e di porre un punto a questo campionato in pista, per rilanciare le proprie quotazioni in vista di quel che sarà.

Aprilia in grande crescita in questo Mondiale, considerando le tre affermazioni in top-class (2 Marco Bezzecchi e 1 Raul Fernandez). In particolare, grande crescita di rendimento del pilota romagnolo, vittorioso nell’ultimo GP del Portogallo.