MotoGP, Jorge Martin costretto a saltare anche il GP del Portogallo

Prosegue la sfortunata stagione di Jorge Martin. In un comunicato diramato dall’Aprilia poco fa, il team italiano ha reso pubblica la notizia che il pilota spagnolo salterà anche il Gran Premio di Portogallo 2025, ventunesimo e penultimo capitolo del Motomondiale. L’iberico deve ancora riprendersi dall’infortunio di Motegi e la sua forma fisica è ancora lontanissima dalla migliore condizione.

Il campione MotoGP 2024 è fermo proprio dalla Sprint del GP di Giappone, dopo l’incidente nel quale è stato coinvolto anche Marco Bezzecchi. Martin aveva riportato in quell’occasione una frattura scomposta della clavicola, operata poi a fine settembre. Il suo recupero sta proseguendo ma il centauro spagnolo dovrà sicuramente rinunciare al GP del Portogallo e le sue condizioni verranno valutate anche per l’ultimo appuntamento di Valencia.

Si tratta di una stagione davvero maledetta partita con la brutta caduta nei test. Da qui il ritorno in Qatar ed un altro incidente che lo ha costretto a saltare altri sette GP. Per ultimo, l’errore nella Sprint di Motegi ed il nuovo infortunio. Aggiungendo alla lista il prossimo appuntamento portoghese diventano ben quattordici i GP saltati dallo spagnolo che deve proiettarsi già verso la nuova stagione.