MotoGP, Jorge Martin assente anche in Malesia: il pilota spagnolo sta recuperando dall’infortunio alla clavicola

Servirà più tempo. Si protrae l’assenza di Jorge Martin in questa fase conclusiva del Mondiale 2025 di MotoGP. Lo spagnolo, assente nel week end di Phillip Island (Australia), salterà anche il round in programma la settimana prossima in Malesia. A confermarlo è stato il team Aprilia Racing, con le parole del Race Manager Aprilia, Paolo Bonora.

Lo spagnolo era caduto al via del GP del Giappone di fine settembre. Nell’incidente, Martin si è procurato la frattura della clavicola destra. Dopo quanto accaduto a Motegi, ha poi saltato l’appuntamento in Indonesia e si è visto costretto a posticipare ulteriormente il suo rientro.

Stando a quello che ha riportato Bonora ai microfoni di Sky Sport, l’iberico lavora da una decina di giorni in Austria, presso il Red Bull Athlete Performance Center, con grande motivazione per essere in sella il più in fretta possibile. Tuttavia, si vuol preservare anche la salute di Martin, in un 2025 in cui per lui gli incidenti sono stati diversi.

Il riferimento è a quanto è accaduto nei test pre-season proprio in Malesia e poi nel corso del GP del Qatar. Una stagione poco fortunata per il campione del mondo 2024, che da un certo punto di vista si può consolare per la crescita costante della moto di Noale, viste le prestazioni del compagno di squadra, Marco Bezzecchi.