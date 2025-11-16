MotoGP, Francesco Bagnaia: “Gara coerente con il finale di stagione, spero che nei test cambi qualcosa”

Si è concluso con la vittoria di Marco Bezzecchi il Gran Premio di Valencia 2025, ultimo appuntamento della stagione del Motomondiale 2025. Sul circuito Ricardo Tormo, il centauro italiano ha disputato una prova perfetta, prendendo subito la testa della gara e tenendola fino all’ultimo giro. Sesta vittoria in top-class per il romagnolo, la seconda consecutiva dopo Portimão.

Seconda piazza per l’Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez (+0.686) che negli ultimi giri si stava riportando sul leader del Gran Premio. Completa il podio la Ducati VR46 Racing Team di Fabio Di Giannantonio (+3.765) abile a sorpassare Marquez ed Acosta nella rimonta. Quarta posizione proprio per la KTM dello spagnolo (+4.749).

La stagione buia di Francesco Bagnaia si è conclusa con un altro 0 dopo un contatto causato da Zarco. Il centauro italiano, ai microfoni di Sky Sport, ha dichiarato: “Questa gara è stata coerente con il finale di stagione. Più di tanto non ci si poteva aspettare. La gara è durata 25 secondi, ero riuscito a superarne sei, ero abbastanza soddisfatto. Poi mi sono accorto che arrivava una saetta bianca e sono riuscito a tirare giù la moto altrimenti ci sarebbero state complicazioni un po’ più dure da gestire. Nel primo giro sono tutti aggressivi, è una cosa normale. Il punto di staccata è stato ottimista”.

“Si arriva stanchi, sfiniti dopo una stagione così. Tutti fanno degli errori. Come ho detto venerdì io ne ho fatti tanti, ogni tanto capita anche alla squadra. Può capitare, siamo umani. Spero che i test servino ad avere una base che funzioni come mi aspetto. Spero che riusciamo a ritrovare il feeling giusto. Le ultime dieci gare sono state tutte doppie, non è facile per la squadra che deve fare un extra lavoro”, ha poi concluso Bagnaia.