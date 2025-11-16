MotoGP, Raul Fernandez: “Contento del 2° posto. Ho provato a mettere pressione a Bezzecchi fino al traguardo”

Raul Fernandez festeggia a ragione dopo aver concluso al secondo posto il Gran Premio della Comunitat Valenciana, ventiduesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Cheste, intitolato a Ricardo Tormo, il pilota del team Aprilia Trackhouse ce l’ha messa tutta, ha provato a mettere pressione a Marco Bezzecchi, ma si è dovuto accontentare del secondo posto finale sulla pista di casa. In poche parole il miglior modo di concludere il campionato.

La vittoria dell’ultima gara del campionato è andata a Marco Bezzecchi con un margine di vantaggio di 686 millesimi su Raul Fernandez, mentre ha completato il podio Fabio Di Giannantonio a 3.7. Quarta posizione per Pedro Acosta a 4.7, quinta per Fermin Aldeguer a 8.0, sesta per Alex Marquez a 8.1. Settima posizione per Luca Marini a 12.6, ottava per Brad Binder a 14.5, quindi nono Jack Miller a 15.4 con Enea Bastianini che completa la top10 a 17.4.

Al termine della gara odierna il pilota spagnolo ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Sono davvero soddisfatto di questo risultato. Ho provato a mettere pressione a Bezzecchi fino alla fine ma sapevo che non sarebbe stato facile avvicinarmi tanto da poterlo superare. A 5 giri dalla fine, però, ho visto che aveva commesso un paio di piccoli errori e gli avevo recuperato qualcosa. Non è stato sufficiente. Ad ogni modo sono comunque contento di questo secondo posto. Se ripenso che sette giorni fa ero infortunato e ora sono qui, è davvero fantastico”.

Raul Fernandez prosegue: “Non ho vinto, certo, ma un podio nell’ultima gara di Valencia è sempre qualcosa di fantastico. Io ce l’ho messa tutta, non potevo fare di più”.