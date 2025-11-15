MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Contento del mio giro! La Sprint Race? Ci sarà una grande bagarre”

Fabio Di Giannantonio ha centrato il terzo tempo nelle qualifiche del Gran Premio della Comunitat Valenciana, ventiduesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Cheste, intitolato a Ricardo Tormo abbiamo assistito ad una Q2 clamorosa con i piloti che, letteralmente, hanno battagliato sul filo dei millesimi. Il pilota romano non è stato da meno e ha conquistato la prima fila, sfiorando davvero la partenza al palo.

La pole position è andata a Marco Bezzecchi con il tempo di 1:28.809 con appena 26 millesimi su Alex Marquez, mentre completa la prima fila proprio Fabio Di Giannantonio a 44. Quarta posizione per Raul Fernandez a 58, quinta per Pedro Acosta a 96, mentre è sesto Fabio Quartararo a 169. Settima posizione per Franco Morbidelli a 257 millesimi, quindi ottava per Jack Miller a 335, nona per Fermin Aldeguer a 360 mentre è decimo Joan Mir a 424.

Al termine delle qualifiche il pilota del team Ducati Pertamina VR46 ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Ho fatto un bel giro e torno in prima fila, sono davvero contento. Abbiamo svolto un bel lavoro sin da casa infatti appena messa in pista ieri la moto era efficace. Oggi ci siamo confermati. Nella FP2 avevamo provato alcune modifiche che, però, non mi sono piaciute. Per questo motivo siamo tornati indietro e ho girato bene. La Sprint Race? Sarà tosta. In tanti abbiamo a disposizione un buon passo e penso che ci sarà grande bagarre. Questa pista ha tante curve e vedremo come le affronteremo”.

A questo punto la classe regina si rimbocca le maniche in vista della Sprint Race che scatterà, come tradizione, alle ore 15.00, mentre la gara lunga di domani vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 14.00. L’ultimo atto ufficiale del campionato 2025.