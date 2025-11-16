MotoGP, Davide Tardozzi: “Bulega farà i Test, ci saranno novità”

Difficile tracciare un bilancio dopo una domenica del genere. Per il quinto weekend consecutivo infatti Francesco “Pecco” Bagnaia non ha terminato la gara lunga, chiudendo con uno zero anche il GP di Valencia, ultimo atto del Motomondiale 2025. Stavolta, c’è da dirlo, per una colpa non sua. L’ex Campione del Mondo al primo giro è stato infatti centrato in pieno da Johann Zarco, finendo così fuori.

La scuderia di Borgo Panigale si può consolare solo con Nicolò Bulega che, per il secondo fine settimana consecutivo, ha ottenuto un punto, accomodandosi al quindicesimo posto. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport Italia, Davide Tardozzi, Team Manager di Ducati, ha più che altro dato alcune anticipazioni in vista dei Test di martedì.

“Bulega farà parte dei Test martedì – ha detto Tardozzi -. Queste due gare sono state utili per prendere contatto con la moto e con le gomme. I Test saranno diversi. Cosa posso anticipare? C’è sul tavolo una prova di aerodinamica, ci sarà una prova di elementi elettronici, per non dire troppo. Credo che le altre cose le proveremo a Sepang, il motore sarà quello del 2025”.

Tardozzi ha quindi chiosato: “Ci dà soddisfazione sapere che Pecco quando si è fermato ha detto che sentiva un buon feeling. La moto l’abbiamo saldata, il fatto che Pecco fosse così entusiasta ci dice che qualcosa di buono è stato fatto. Noi crediamo a Pecco, le sue sensazioni sono sempre state confermate con i numeri e con i risultati. I Test avranno un valore specifico? Avranno un peso, perché le tre cose che proveremo saranno indicative per il lavoro di questo inverno”.